В эту субботу, 2 июня, на территории микрорайона Зарафшон-2 города Душанбе, на улице Бобо Хамдамова, откроет двери совершенно новый супермаркет «Ёвар».

В честь открытия проводятся сразу 2 суперакции. Первая – каждому покупателю предоставляется целых 5% скидки на весь ассортимент товаров в течение 5 дней (с 2 июня по 6 июня). Вторая – в течение месяца действует акция «ТОВАРЫ по СПЕЦЦЕНЕ», в рамках которой покупатель сможет приобрести товар со специальной скидкой.

Ассортимент супермаркета сформирован с учетом потребностей жителей микрорайона и столицы и включает в себя более 20 000 наименований товаров иностранных и отечественных производителей. Клиентам супермаркета доступна вкусная и свежая выпечка, пицца, гамбургеры и хот-доги, которые готовятся прямо у них на глазах.

В торговом зале налажена система оптимального климат-контроля, как для комфорта посетителей, так и для сохранения свежести продуктов питания.

Общая площадь супермаркета составляет 900 кв.м, из которых 700 кв.м занимает торговое пространство. Супермаркет будет работать круглосуточно и без выходных.

Руководство прилагает много усилий для того, чтобы супермаркеты сети «ЁВАР» были современными, красивыми, удобными, функциональными, чтобы каждый покупатель почувствовал внимание, ценность, заботу, атмосферу уважения и дружелюбия. А для завоевания доверия клиентов постоянно проводится работа по повышению уровня обслуживания, контроля качества и увеличения ассортимента.

Помимо нового супермаркета в городе Душанбе функционируют 5 супермаркетов торговой сети «Ёвар» по адресам:

ул. Хувайдуллоева, 216а (ориентир: мясной маркет «Ёвар»),

ул.Борбада, 64 (ориентир: «Мардон»),

ул. Дехоти, 62 (ориентир: «Диагностика»),

ул. Шамси, 23 (ориентир: ТЦ «Саодат»),

ул. Фирдавси, 68/2 (ориентир: «Дунёи Нав»).

А также в г. Бохтар по ул. Айни 65.

Супермаркеты торговой сети «Ёвар» отличаются широким ассортиментом свежих и качественных продуктов питания, большим выбором предметов бытовой химии, высоким уровнем обслуживания, оптимальными и доступными ценами.

ХУШ ОМАДЕД, дорогие гости и клиенты!

Наши двери и сердца всегда открыты!

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