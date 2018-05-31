Состояние и перспективы всего комплекса таджикско-российских отношений, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества были рассмотрены сегодня на встрече президент Таджикистана Эмомали Рахмон с председателем правительства России Дмитрием Медведевым в рамках его официального визита в республику.

Отметив значение таджикско-российских отношений стратегического партнерства, глава государства подчеркнул приоритетный характер их дальнейшего развития для внешней политики Таджикистана, сообщает пресс-служба президента.

Рахмон, с акцентом на ряд актуальных вопросов, решение которых требует дальнейших совместных действий, определил торгово-экономическое сотрудничество как важный вектор двусторонних отношений.

В этой связи было указано, что «дальнейшее развитие взаимодействия сторон в этой сфере сегодня приобретает первостепенное значение».

Было выражено общее мнение, что на нынешнем этапе представляется важным сосредоточиться на решении вопросов наращивания связей в соответствующих интересам сторон секторах экономики. В частности, расширение географии межрегиональных связей, продолжение совместных усилий по разработке и реализации инвестиционных проектов в реальном секторе таджикской экономики.

Стороны также коснулись темы трудовой миграции.

Речь шла об актуальности дальнейшей совместной проработки комплекса вопросов по упрощению правил пребывания и улучшению социального обеспечения таджикских трудовых мигрантов, об их организованном привлечении на российский рынок труда.

Рахмон и Медведев также обсудили вопросы взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере, и сошлись во мнении о необходимости дальнейшего принятия совместных эффективных мер в этом направлении. В частности, был сделан акцент на важность создания благоприятных условий для удовлетворения растущего интереса таджикских граждан к получению образования на русском языке, уделено внимание вопросам учебы в российских вузах таджикской молодёжи, и реализации ранее достигнутых договоренностей по расширению в Таджикистане сети средних общеобразовательных учреждений с русским языком обучения.

Глава государства подчеркнул важность ускорения процесса строительства Россией в Таджикистане пяти школ с обучением на русском языке, а также увеличения состава направляемых в Таджикистан российских преподавателей.

Сотрудничество в сфере безопасности было названо в качестве другого приоритета двусторонних отношений. В этом направлении в центре внимания были вопросы борьбы с глобальными угрозами современности.

Следует отметить, что Россия сегодня занимает лидирующие позиции среди торговых и инвестиционных партнёров Таджикистана. В 2017 году товарооборот между двумя странами составил более девятьсот миллионов долларов США.

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