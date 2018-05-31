Четверо членов группировки бывшего заместителя министра обороны Таджикистана Абдухалима Назарзода были задержаны на днях силовыми структурами Таджикистана.

Четыре члена группировки бывшего заместителя министра обороны Таджикистана Абдухалима Назарзода по обвинению в участии в вооруженном мятеже в сентябре 2015 года были задержаны в результаты спецоперации УБОП МВД, отмечалось в телевизионном сюжете программы «Ахбори ВКД – Сипар», подготовленном пресс-центром МВД и продемонстрированном накануне вечером по таджикским гостелеканалам.

По данным МВД, задержаны жители района Абдурахмони Джоми, экс-член ПИВТ 31-летний Хусейн Джавов и 36-летний Назриддин Наибов, который обучался в религиозном вузе в Пакистане, а также жители Душанбе 39-летний Саъдоншо Назаров и 40-летний Алишер Хасанбеков, оба уроженцы джамоата Язгулом Ванджского района.

«В 2014-2015 годах они присоединились к незаконной вооруженной группировке под руководством 45-летнего Акбаршо Нусратшоева, который подчинялся Абдухалиму Назарзода и сейчас находится в розыске. Они получали ежемесячно от 400 сомони до 100 долларов от Партии исламского возрождения Таджикистана. Им обещали, что пока Мухиддин Кабири жив эти деньги они будут получать, и чтобы они были готовы к экстренным случаям», - говорилось в сюжете.

В материале также говорится, что их тайные собрания приходили в доме неких Акбаршоха Нусратшоева в районе Абдурахмони Джоми и у Саъдоншо Назарова по ул. Хувайдулло в Душанбе.

Напомним, экс-замминистра обороны Абдухалим Назарзода был ликвидирован 16 сентября 2015 года в ходе спецоперации силовых структур Таджикистана, которая проводилась в Ромитском ущелье (в 50 км к востоку от Душанбе).

Назарзода обвинялся в организации преступной группировки, которая в ночь с 3 на 4 сентября 2015 года совершила вооруженное нападение на отделение МВД города Вахдата (в 20 км к юго-востоку от столицы), а также двумя часами позже атаковала блокпост в районе аэропорта Душанбе. В результате этих атак были убиты четыре милиционера Вахдата и четыре бойца ОМОНа МВД.

Между тем, 4 августа 2016 года, Генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон заявил, что «мятеж Абдухалима Назарзода имел все признаки государственного переворота».

По данным Генпрокурора, по факту вооруженного мятежа в отношении около 200 граждан Таджикистана возбуждены уголовные дела, из них в отношении 170 уже вынесены обвинительные приговоры. Кроме того, по факту причастности к мятежу осуждены 25 членов ПИВТ.

«На судебных заседаниях вина обвиняемых полностью доказана», - подчеркнул тогда Юсуф Рахмон.

29 сентября 2015 года Партия исламского возрождения Таджикистана была признана террористической и экстремистской в связи с причастностью к вооруженному мятежу бывшего замминистра обороны Таджикистана Абдухалима Назарзода.

По официальным данным 4 сентября 2015 года вооруженная группа непосредственно с участием активистов ПИВТ приняли попытку государственного переворота, в результате чего были убиты 14 и ранены 19 сотрудников органов правопорядка. Всего в результате нападениям погибли 52 человека.

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