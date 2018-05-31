Депутаты сената парламента 31 мая поддержали законопроект, позволяющий первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву пожизненно возглавлять Совет безопасности.

Совет Безопасности является конституционным органом, образуемым президентом и координирующим проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов Казахстана на международной арене, передает CA-News.

При этом устанавливается, что Первому Президенту - Елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять Совет Безопасности в качестве председателя.

В полномочия председателя и членов СБ РК входят осуществление руководства деятельностью Совета безопасности, созыв заседаний и оперативных совещаний совета, утверждение положения о Совете безопасности, осуществление иных полномочий.

Председатель Совбеза Казахстана осуществляет руководство деятельностью Совета безопасности,созывает заседания и оперативные совещания Совета безопасности. Кроме того, он дает поручения членам Совета безопасности и утверждает положение о Совете безопасности,определяет организационно-правовой статус Аппарата Совета безопасности и утверждает его структуру. Председатель Совбеза вправе издавать акты, в том числе нормативного правового характера, относящиеся к деятельности Совета безопасности.



Членами совета являются: президент Казахстана, председатель сената парламента РК, председатель мажилиса парламента РК, премьер-министр, государственный секретарь РК, руководитель администрации президента, секретарь Совета безопасности, генеральный прокурор, председатель Комитета нацбезопасности РК, министры иностранных дел, обороны, внутренних дел.

Как отмечается в сообщении, законопроект отправлен на подпись президенту страны.

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