Выступление главы миссии МВФ по Таджикистану Падамжа Ханделвал на последних переговорах с правительством РТ

Международный валютный фонд заявляет, что власти Таджикистана добиваются обсуждение возможной программы по поддержке республики со стороны Фонда.

«Власти указали, что они хотели бы начать обсуждение вопроса о возможной программе, поддерживаемого МВФ», - говорится в заявлении по итогам завершившейся на прошлой неделе миссии МВФ в Таджикистан.

В заявлении отмечается, что переговоры по новой программе могут начаться в ближайшие месяцы, после «тщательной подготовки обеих сторон, властей Таджикистана и сотрудников МВФ».

«Они (власти Таджикистана, - прим. «АП») уже предприняли шаги, демонстрирующие прогресс реформ, чтобы проложить путь для переговоров по программе», - заключается в заявлении.

Фактически то же самое заявляли представители МВФ ровно год назад по итогам своей миссии в республику.

«Шаги, демонстрирующие прогресс реформ, проложат путь к возобновлению переговоров о программе, которые потребуют тщательной подготовки со стороны, как официальных органов Таджикистана, так и персонала МВФ», - говорилось в заявлении Фонда в конце мая 2017 года.

Переговоры по предоставлению Таджикистану льготного кредита в рамках новой программы МВФ «Расширенный кредитный механизм» затягиваются уже несколько лет.

Срок действия предыдущей трехлетней программы, в рамках которой МВФ предоставил Таджикистану льготный кредит в размере свыше 160 миллионов долларов, завершился еще в июле 2012 года.

Осенью того же года руководство Таджикистана обратилось к Фонду с просьбой рассмотреть возможность принятия новой программы оказания поддержки республике.

Представители МВФ тогда сообщали, что уже в предстоящие месяцы удастся согласовать следующую трехлетнюю программу. Однако этого не случилось.

Переговоры официальной делегации Таджикистана с МВФ по поводу разработки новой программы в рамках вышеуказанного механизма начались в октябре 2015 года.

В рамках новой программы Таджикистан намеревался привлечь льготный кредит в размере 500 миллионов долларов.

В ноябре прошлого года в Душанбе прошли консультации МВФ с Таджикистаном, по итогам которых в Нацбанке «АП» сообщили, что «следующим этапом будет обсуждение условий и мер политики в рамках новой программы поддержки республики».

«Утверждение новой программы с МВФ практически во всех странах является длительным процессом. Это связано с тем, что все условия и предварительные меры программы должны быть согласованы с учетом рисков и факторов, которые в условиях глобального кризиса зачастую препятствуют быстрому достижению консенсуса», - сказали в таджикском регуляторе.

В НБТ отмечают достижение существенного прогресса в выполнении предварительных мер политики, предложенных со стороны МВФ.

«Новая программа МВФ будет, в первую очередь, нацелена на поддержку экономической стратегии РТ, достижение макроэкономической и финансовой стабильности и устойчивости наряду с ростом экономики и сокращения бедности. Также новая программа МВФ будет направлена на поддержание платежного баланса и устойчивости международных резервов страны», - добавили в Нацбанке.