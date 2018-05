Military delegations from the Shanghai Cooperation Organization (SCO) member nations yesterday arrived in Russia’s Chelyabinsk oblast to discuss the "Peace Mission 2018" anti-terror war game that will take place at the Chebarkulsky training ground in August this year.

