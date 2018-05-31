Всего за последние 10 лет декретный отпуск в Казахстане оформляли около 80 тысяч мужчин.

По данным на май 2018 года, в декретном отпуске находится более 40 000 мужчин, сообщила управляющий директор Государственного фонда социального страхования Нурсулу Кемел.

"На сегодня в декретном отпуске находится 41 006 мужчин в Казахстане. Они получают социальную выплату по уходу за ребёнком по случаю потери дохода. С 2008 года по апрель 2018 года в декретный отпуск ушли порядка 80 тысяч мужчин", – сказала Нурсулу Кемел в кулуарах пресс-конференции в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова подчеркнула, что мужчины наравне с женщинами могут обращаться за назначением таких социальных выплат. Главное условие – потеря дохода передает Informburo.kz

"Если человек осуществляет уход за ребёнком и постоянно находится рядом с ним, он, соответственно, не может присутствовать на работе. Мы говорим о том, что должен быть обязательно приказ о выходе его в отпуск. При этом мы не требуем его у мужчины. Нам достаточно информационной системы, которая показывает, что потерян доход в связи с уходом за ребёнком. Выплата так и называется: "Социальная выплата по уходу за ребёнком до одного года по случаю потери дохода", – сказала Светлана Жакупова.

Она добавила, что государство приветствует появление многодетных семей, которые вносят вклад в демографию. По статистике, которую привела Светлана Жакупова, средний возраст многодетных мам достигает 29-31 года.

"Это уже состоявшиеся семьи, которые осознанно решают завести четвёртого, пятого ребёнка. Есть у нас в базе данных многодетная мама, примерно 32 года ей, она уже воспитывает десятерых детей. Статистика очень разная. Это отрадно, что наши женщины понимают, и мы верим в то, что социальные гарантии и социальная поддержка дают возможность женщинам идти в декретный отпуск", – сказала вице-министр.

Государство субсидирует пенсионные взносы декретников и декретниц из республиканского бюджета. То есть, пока человек находится в отпуске и ухаживает за ребёнком, пенсионные отчисления продолжают ему поступать. На эти цели ежегодно предусматривается около пяти млрд тенге.В Минтруда также сообщили, что в 2017 году казахстанцы заключили 141 791 брак. 54 626 браков были расторгнуты.

Редакция informburo.kz внимательно изучила информацию Министерства труда и социальной защиты населения РК для женщин и мужчин, собирающихся в декретный отпуск. Какой график им положен по закону, а также каковы суммы выплат, вы можете прочитать здесь.

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