Президент США Дональд Трамп встретился с американской фотомоделью и актрисой Ким Кардашьян, чтобы обсудить с ней тюремную реформу. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, передает РБК.

«Замечательная встреча с Ким Кардашьян сегодня, говорили о тюремной реформе и вынесении приговоров», — написал он. Американский лидер также разместил их совместную фотографию.

Как отмечает CNN, Кардашьян выступает за помилование Элис Мэри Джонсон, которая находится в тюрьме уже более 20 лет. Она осуждена на пожизненный срок за преступление, связанное с наркотиками.

Накануне, 30 мая, Кардашьян на своей странице в Twitter поздравила​ Джонсон с днем рождения, ей исполнилось 63 года. «Сегодня твой день», — написала она. Адвокат осужденной Британни Барнет сказала CBS News, что ее подзащитная благодарна за то, что актриса пытается помочь ей выйти на свободу.

«Нечестно, что она отбывает пожизненный срок. Мы благодарны, что Ким использует свою платформу для повышения осведомленности», — сказала Барнет. Она выразила надежду на то, что Трамп согласится с тем, что оснований для того, чтобы Джонсон провела в тюрьме всю свою жизнь, недостаточно. При этом Барнет считает, что президент вряд ли помилует Джонсон.

В октябре 2016 года, когда Дональд Трамп был кандидатом в президенты США, он рассказал о своих планах в случае избрания. В частности, он предлагал осуждать на два года тюремного заключения тех, кто повторно незаконно пересекает границу США, а также осуждать на пять лет лишения свободы тех, кто совершил тяжкие преступления.

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