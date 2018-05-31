Установленный на 31 мая Национальным банком официальный курс 1 доллара составляет 9, 01 сомони. Накануне, 30 мая, это соотношение составляло 1 = 8,99.

Таким образом, официальный курс доллара к таджикской валюте с начала этого года вырос почти на 2,2%. По состоянию на 1 января текущего года один доллар равнялся 8,8190 сомони.

Ежедневно устанавливаемые регулятором официальные курсы валют используются исключительно для взаиморасчетов с бюджетом, таможенных платежей и бухгалтерского учета, покупка и продажа по этому курсу не осуществляется. Однако, пункты обмена валюты банков определяют свои курсы исходя именно из официального курса НБТ.

В банковских обменных пунктах покупка одного доллара сегодня установлена на уровне 9,02 сомони, а продажи – 9,03 сомони. Курс доллара на наличном рынке повысился в течение нынешнего года почти на 3,5%.

При этом на валютном рынке страны два месяца уже ощущается нехватка наличного доллара. Острый дефицит американской валюты начался со второй декады апреля, после введения США новых санкций в отношении российских компаний и последовавшего за этим падения курса рубля к доллару.

В настоящее время большинство таджикских банков не осуществляют операции по продаже доллара, ссылаясь на его отсутствие.

В некоторых банках, таких как «Казкоммерцбанк», «Первый микрофинансовый банк», «Спитаменбанк» и др. доллары все же можно получить, но в ограниченных объемах – от 50 до 300 долларов в одни руки.

Национальный банк еще в конце минувшего месяца сообщал, что ситуация на внутреннем валютном рынке имеет кратковременный характер.

Нехватку валюты в этот период года в регуляторе считают обычным явлением.

«Спрос и предложение иностранной валюты носит сезонный характер: спрос на нее в начале года всегда увеличивается, а предложение – снижается. Снижение курса национальной валюты и повышение курса иностранной валюты, в особенности курса доллара США, в основном происходит под влиянием миграционных потоков», - отмечают в регуляторе.

При этом НБТ заявляет, что не занимается определением курса наличной валюты, в частности доллара, для кредитных организаций.

Напомним, что в принятом парламентом страны в ноябре прошлого года госбюджете на 2018 год курс был запланирован на уровне 9 сомони за 1 доллар.

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