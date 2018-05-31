Cоответствующие решения по ряду постановлений правительства страны были приняты накануне, 30 мая в ходе очередного заседания правительства страны.

В частности, решение приняты по Программе развития Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана на 2018-2022 годы, а также о праздновании 550-летия выдающегося таджикского музыковеда, поэта и музыканта Наджмиддина Кавкаби и 400-летия восхвалителя городской культуры, выдающегося таджикского поэта Миробида Сайидои Насафи, мсообщает пресс-служзба президента страны.

На рассмотрение в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли страны направлены документы «О Перечне объектов республиканского и стратегического значения» и «О проекте Закона РТ «О внесении дополнения в Закон РТ «О Государственном бюджете РТ на 2018 год». Также на рассмотрение парламента отправили законопроекты «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РТ» и «О внесении изменений и дополнений в Закон РТ «О страховании сбережений физических лиц».

В общем, для рассмотрения в Маджлиси намояндагон было представлено 13 заключений правительства страны.

Напомним, что имя известного таджикского и персидского поэта и мыслителя Сайидои Насафи включено в календарь юбилеев выдающихся людей и знаменательных дат ЮНЕСКО на 2018-2019 годы.

Миробид Сайидои Насафи — таджикский поэт, живший и творивший в 16-17 веках, учился и большую часть жизни провёл в Бухаре.

Его творческое наследие отличается разнообразием в плане жанров и оказало значительное влияние на развитие жанра городской литературы «шахрошуб». Наиболее известные его произведения — «Касыда хлебопёку» и аллегорическая сатирическая поэма «Сказание о тварях».

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