В последние несколько лет ходили слухи о том, что в Узбекистане чуть ли не каждый день закрывают десятки таджикоязычных школ, и местным таджикам не остается никакого выбора, кроме как отдавать своих детей в школы с узбекским или русским языками обучения.

По этой логике, к сегодняшнему дню в Узбекистане не должно было остаться ни одной таджикской школы, оказалось это, к счастью, большой ложью – сейчас в соседней стране работает 245 таджикских школ. Из них ровно 19 – в Сурхандарьинской области, где мы и сняли для вас небольшое видео.

У детишек из таджикских семей есть все условия для обучения на своем родном языке. Более того, местные учителя прилагают все усилия, чтобы дети не потеряли свои корни и не забыли свой язык.

Мы убеждены: чем больше люди будут узнавать друг о друге из первых уст, тем лучше они будут понимать и чувствовать друг друга, тем сложнее их будет вовлечь в бессмысленные споры и конфликты. Поэтому проект «Салом, соседи!» рассказывает короткие видео-истории об удивительных людях из Узбекистана и Таджикистана, их культуре, обычаях и традициях, о сотрудничестве наших стран в самых различных сферах.

Если и вам есть, что рассказать и показать в рамках проекта «Салом, соседи!», пишите нам на адреса: newspaper@asiaplus.tj и k.mahpora@gmail.com

Цель нашего проекта проста – сблизить жителей Таджикистана и Узбекистана посредством коротких видео-историй, в которых каждый найдет что-то интересное для себя.

Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.

Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает компания Tcell, лидер на рынке телекоммуникаций. Tcell предлагает своим абонентам выгодный и удобный роуминг в Узбекистане.

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