Госсекретарь США Майк Помпео (справа) и спецпосол США по вопросам религиозной свободы в мире Сэм Браунбек. Вашингтон, 29 мая 2018 г.

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник представил Международный доклад о свободе вероисповедания в 2017 году.

В докладе анализируется ситуация с соблюдением религиозных свобод в 200 странах мира и документируются основные ее нарушения и злоупотребления «со стороны правительств, террористических групп и отдельных лиц», сообщает Голос Америки.

Ситуация по Таджикистану в докладе основана на информации общественных организаций и СМИ, и она вызывает «особую озабоченность» Госдепартамента США.

В частности, Госдеп обеспокоен тем, что женщин продолжают ограничивать в ношении хиджаба, а мужчин – в ношении бороды. Все точки, торгующие женской одеждой, проверяются на наличие «чуждой» одежды.

В 2017 году под общественные места было преобразовано около 2 тыс. мечетей, 3900 религиозных учреждений получили официальный статус мечетей в стране.

В августе 2017 года Комитет по делам женщин и семьи сообщил, что на улицах Душанбе проводятся разъяснительные беседы с женщинами, и им удалось убедить 90% из 8 тыс. женщин отказаться от религиозной одежды.

В графе «Статус общественного уважения к свободе вероисповедания» говорится, что лица, находящиеся за пределами государства, продолжали заявлять, что они неохотно обсуждают такие вопросы, как социальное уважение религиозного разнообразия, включая злоупотребление или дискриминацию на основе религиозных убеждений. Представители гражданского общества заявляют, что обсуждение религии в целом, особенно отношений между различными религиозными группами, остается темой, которую они избегают. Люди говорили, что они чувствуют себя более комфортно, обсуждая нарушения гражданских прав, чем обсуждение разногласия или сокращение религиозной свободы.

Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что поддержка принципов религиозной свободы во всем мире является «приоритетом в работе администрации Трампа» и что глобальное продвижение идей свободы вероисповедания, как и других фундаментальных прав человека в мире, соответствует национальным интересам Соединенных Штатов, так как помогает формированию открытых и стабильных обществ, способствует предотвращению терроризма и вооруженного насилия.

В докладе особое внимание было уделено таким странам, как Россия, Китай и Иран, где нарушаются права религиозных групп. В частности, указывается, что в России в 2017 году «власти продолжали задерживать и штрафовать» представителей религиозных меньшинств и религиозных организаций за «предполагаемый экстремизм». Также поступали сообщения о пытках в следственном изоляторе. Кроме того, несколько человек были осуждены за «оскорбление верующих в публичном выступлении».

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