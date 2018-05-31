Несмотря на принятый в Афганистане закон о ликвидации насилия против женщин, виновные в нем, как правило, не несут никакого наказания. В ООН связывают такое положение дел с тем, что вместо уголовного преследования в стране прибегают к процедуре «примирения сторон». Таков вывод доклада, подготовленного Миссией ООН по поддержке Афганистана, сообщается на сайте организации.

Авторы доклада, проанализировав ситуацию по всей стране, пришли к заключению, что механизм посредничества лишает женщин возможности добиться правосудия, передает CA-News.

«Процедура примирения сторон в уголовных делах означает, что насилие над женщинами воспринимается как норма, а также подрывает доверие к системе правосудия в целом», - заявил глава Миссии ООН в Афганистане Тадамичи Ямамото. По его словам, описанные в докладе случаи безнаказанности за так называемые «убийства во имя чести» и убийства женщин в целом говорят о том, что афганские женщины, пострадавшие от насилия, по-прежнему не имеют возможности добиться правосудия.

В докладе говорится, что большинство преступлений, связанных с насилием над женщинами, решается традиционными методами разрешения споров. Причем инициируют подобные разбирательства органы, отвечающие за защиту женщин от насилия, а их представители участвуют в этом процессе или наблюдают за ним. При этом ни закон о ликвидации насилия против женщин, ни уголовный кодекс не содержат положений, санкционирующих использование посредничества в таких делах.

«Многие из женщин, с которыми побеседовали авторы доклада, сказали, что их принуждали отозвать официальную жалобу и согласиться на процедуру примирения, как будто произошедшее не было преступлением», - сообщила Дэниель Белл, возглавляющая отдел Миссии, занимающийся правами человека. – По сути, улаживание чудовищных случаев насилия против женщин таких образом, представляет уголовное преступление как семейную ссору. Подобная процедура противоречит духу и букве закона о предупреждении насилия против женщин.

Авторы доклада напоминают об обязательствах Афганистана в этой области и предлагают целый ряд рекомендаций. Они подчеркивают, что «примирение сторон» не должно применяться, когда речь идет о жестоких преступлениях, включая убийства. Женщины имеют право на правовую защиту от насилия, как это предусматривают законы и конституция Афганистана. В ООН надеются, что доклад даст импульс реформам, необходимым для того, чтобы защитить афганских женщин и дать им возможность добиваться правосудия.

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