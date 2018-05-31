26 мая в Душанбе родился 9-миллионный житель Таджикистана. Президент и мэр столицы выделили малышке и ее родителям трехкомнатную квартиру. А мы решили узнать, где и как живут 7- и 8-миллионники?

Фаридун

12 лет назад, 13 августа 2006 года, в Душанбе, в городском медицинском центре (ГМЦ) появился на свет семимиллионный житель республики. Родители назвали его Фаридуном.

Мать новорожденного - 27-летняя жительница района Шохмансур Муниса Назриева при выписке из медцентра на 1-м Советском получила единственное в своем роде свидетельство о рождении особого образца, а также ордер и ключи от новой квартиры.

Это был второй ребенок Назриевой. Квартиру для семимиллионного жителя Таджикистана Фаридуна и его родителей выделили в новом девятиэтажном доме на столичной улице Джами.

В столичной мэрии нам пообещали поискать, где именно живет мальчик и его семья сейчас, но из-за того, что уж слишком много лет прошло со дня его рождения, найти Фаридуна, к сожалению, мы просто не успели.

9-миллионный житель родился 26 мая 2018 года

Сумайя

Восьмимиллионная жительница Таджикистана родилась 5 февраля 2013 года в Душанбе. Девочка появилась в семье 37-летнего Рахмонали Рахмонова и 33-летней Майсары Шариповой.

Родители новорожденной получили тогда от имени президента страны ключи от двухкомнатной квартиры в Душанбе.

Корреспондент «АП» посетил квартиру, в которой живут Сумайя и ее родители и сейчас.

На наш звонок дверь открыла сама героиня – Сумайя. Ей сейчас 5 лет. Немного смуглая, красивая, с улыбкой на лице, она провела нас в гостиную.

Тут же вышла к нам ее мать – Майсара с ребенком на руках.

- Сумайя – наша старшая дочь. После нее год спустя родилась Иршода, и вот совсем недавно, два месяца назад, Всевышний дал нам сына. Назвали его Махмудджоном, - говорит она.

По словам женщины, они с мужем жили в съемной квартире в микрорайоне Испечак.

- Двухкомнатную квартиру нам выделили в новостройке в районе автовокзала. Здесь нам уютно, удобно. Муж после военной службы вышел на пенсию и сейчас работает автомастером. Я воспитываю детей. Сумайя – девочка активная, веселая, очень чуткая, - рассказывает Майсара. – Мне вот сейчас нелегко заниматься домашними делами, а она не ждет, пока я попрошу помочь, сама быстро убирает в комнате, ухаживает за братиком, когда я готовлю еду.

Сама Сумайя знает, что является 8-миллионной жительницей Таджикистана.

- Мне об этом все говорят – и родные, и соседи. Наверное, это здорово. Мне приятно, что меня узнают, - говорит девочка.

Как определяют миллионника?

После появления новости о рождении 9-миллионного жителя Таджикистана в соцсетях многие поздравили счастливую семью. Однако вместе с тем были и сомнения - каким же образом определили, что именно этот ребенок стал 9-миллионным жителем страны? И почему это опять ребенок, который родился в столице?

И правда, ведь вместе с этой девочкой на свет в разных уголках Таджикистана могли появиться и другие младенцы.

Этот не совсем понятный момент еще при рождении 8-миллионного жителя республики прояснил нам представитель Агентства по статистике при президенте РТ Валиджон Кулов. По его словам, определение восьмимиллионного гражданина основывается на статистике рождения, смерти и миграции населения. По этим данным определяется общее количество рождений детей за месяц. Затем это число делится на 30 (количество дней) - так можно определить, сколько детей может родиться за день, и также за один час. По этой системе было выявлено, что именно 5 февраля 2013 года ровно в 7 утра появится на свет 8-миллионный житель Таджикистана.

По данным Министерства здравоохранения, в основном определяются такие дети-счастливчики по учету городских роддомов, где статистика ведется четко и своевременно. «Вот почему рождение 6-, 7- и 8-миллионных граждан Таджикистана фиксировались именно в столичных роддомах», - сказали в Минздраве.

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