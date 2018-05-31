Управление ГАИ города Душанбе призвало столичных жителей сообщать о случаях правонарушений со стороны участников дорожного движения в столице. Жителям, которые проявят активность и бдительность и сообщат о фактах нарушений со стороны водителей, ГАИ выразит благодарность и даст подарки.

«В последнее время жители столицы часто сообщают нам о нарушениях на дорогах, - сказал «АП» пресс-секретарь МВД Умарджони Эмомали. – И благодаря этому, за 4 месяца текущего года около 30 водителей, на которых поступили жалобы, были оштрафованы».

По его словам, после того как они получают информацию (фото и видео) о нарушении, они проверяют факт нарушения, а потом принимают меры, в частности, административные в отношении водителей.

Умарджони Эмомали подчеркнул, что у ГАИ сейчас работает телефон доверия, есть Viber и Whatsapр, куда можно отправить видео и фото с нарушением ПДД.

«Мы знаем, что многие не замечают нарушений или не хотят на них реагировать. Так недобросовестный водитель остается безнаказанным. Поэтому мы просим граждан фиксировать нарушение с помощью фото- или видеокамеры - доказательство совершенного правонарушения – и отправить нам», - сказал он, отметив, что если автомобилист нарушил правила остановки или парковки – это тоже можно запечатлеть и отправит им.

Граждане могут отправлять информацию, фото и видео, используя социальные сети Вайбер (Viber), Ватсап (WhatsApp), ИМО (IMO), Телеграмм (Telegrams), Вичат (WeChat) по мобильному номеру + 992-939-222-111 и электронной почте: somona@vkd.tj, vkd.tj@mail.ru.

Напомним, что на дорогах республики за 2017 год и первый квартал текущего года были зафиксированы порядка 1 млн. 500 тыс. нарушений ПДД, около 476 млн. сомони поступило в казну от штрафов за нарушение правил дорожного движения.

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