Международный валютный фонд рекомендует таджикским властям принять решительные меры по восстановлению доверия населения к банковской системе республики. Также республике посоветовали принять меры для устранения рисков устойчивости госдолга.

К такому выводу пришли представители Фонда по итогам своей 10-дневней миссии в республику, в ходе которой ознакомились с экономической ситуацией в стране.

В опубликованном накануне, 29 мая, на сайте МВФ заявлении говорится, что предпринимаемые меры по совершенствованию регулирования финансового сектора и надзора приветствуются. «Тем не менее, необходимы решительные меры для восстановления доверия вкладчиков к банковской системе», - подчеркивается в заявлении.

Специалисты Фонда подчеркивают, что отсутствие решительных мер по оздоровлению двух крупных проблемных банков («Агроинвестбанк» и «Таджиксодиротбанк», - прим. «АП») продолжает препятствовать эффективному посредничеству в стране.

Отмечается, что существуют значительные риски для финансовых перспектив вследствие крупных инфраструктурных проектов.

«Управление этих рисков потребует значительной фискальной консолидации для устойчивости долга», - считают представители Фонда.

Они подчеркивают, что соотношение госдолга Таджикистана к ВВП за последний год вырос с 42 до 50%.

Под крупными инфраструктурными проектами представители МВФ, скорее всего, подразумевают проект по строительству Рогунской ГЭС, на реализацию которого в прошлом году были привлечены внешние заимствования в размере 500 миллионов долларов.

Также в заявлении миссии МВФ говорится относительно начавшейся реформы в энергетическом секторе (реорганизация «Барки точик», - прим. «АП»), которую специалисты Фонда приветствуют.

Они полагают, что разделение энергетической компании на три структуры - генерирующий, передающий и распределяющий – может улучшить эффективность сектора.

Понесенные «Барки точик» убытки экономисты МВФ связывают с отсутствием подотчетности, непрозрачностью в управлении, а также установлением тарифов ниже себестоимости для крупных предприятий.

Касательно новой программы МВФ для поддержки Таджикистана в заявлении говорится, что обсуждения могут начаться в ближайшие месяцы.

Миссия МВФ во главе с Падамжой Ханделвалой была в Таджикистане с 14 по 23 мая.

«В ходе миссии были проведены конструктивные дискуссии с властями Таджикистана», - отмечается в итоговом заявлении Фонда.

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