Совет Федерации принял решение пригласить на одно из своих заседаний основателя Facebook Марка Цукерберга для выступления в рамках "часа эксперта", его выступление может коснуться такой важной отрасли для российской экономики, как цифровизация, сообщает РИА Новости.

«Мы направим ему приглашение, другое дело, сможет ли он им воспользоваться и приехать», — сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Эксперты считают, что если Россия не пойдет по пути цифровизации, ее экономика сможет расти максимум на 2-3% в год.

На прошлой неделе, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент РФ Владимир Путин объявил, что программа цифрового развития станет одним из приоритетов России в ближайшие годы. По его словам, мировая экономика "беременна цифровизацией", но это не болезнь, а нормальное состояние.

По мнению сенаторов, выступивших с предложением позвать Цукерберга, его выступление в Совфеде может пройти в рамках «обсуждения развития цифровизации в России».

"Поручаем комитету по экономической политике заняться этим вопросом", — сказала Матвиенко.

В предыдущие два месяца глава крупнейшей социальной сети общался с американскими и европейскими парламентариями, однако по менее приятному для него поводу. На фоне растущей обеспокоенности вокруг деятельности компании, которая обладает огромным массивом данных на 2 миллиарда пользователей, Цукерберг в апреле выступил с показаниями на отрытых слушаниях в конгрессе США. Слушания длились более пяти часов, однако присутствовавшие в зале американские граждане были уверены, что они должны длиться минимум две недели, чтобы все участники могли получить ответы на беспокоящие их вопросы.

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