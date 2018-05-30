Комитет государственной безопасности Белоруссии задержал с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере $200 тыс. помощника президента - инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко, сообщает РБК.

Ровнейко получал взятки от «различных лиц» за «решение вопросов, входящих в его компетенцию». С тех пор за действиями чиновника следили, санкцию на это дал президент страны Александр Лукашенко, пояснили в КГБ.

"В результате проведенных по поручению главы государства оперативно-разыскных мероприятий с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере $200 тыс. задержан помощник Президента Республики Беларусь - инспектор по Гродненской области Ровнейко Сергей Васильевич", - говорится в сообщении Комитета госбезопасности.

В поле зрения оперативных подразделений Сергей Ровнейко попал более года назад в связи с информацией о неоднократных фактах получения взяток от различных лиц за решение вопросов, входящих в его компетенцию, говорится в сообщении Комитета госбезопасности.

В отношении Ровнейко КГБ возбудило дело по части 3 статьи 430 УК Белоруссии. Санкция предусматривает лишение свободы до 15 лет.

«Подозреваемый водворен в СИЗО КГБ Республики Беларусь и дает признательные показания. В настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные и следственные действия, направленные на установление всех фактов и участников противоправной деятельности», — говорится в сообщении КГБ.