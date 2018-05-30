После соляной бури, покрывшей Дашогузский велаят (север Туркменистана) в прошлые выходные, местные подрядчики-дайханы, а также работники бюджетных организаций во вторник были мобилизованы на работы по смыванию слоев соли с хлопчатника и деревьев, пишет CA-NEWS со ссылкой на Азатлык.

«Сегодня, 29 мая с самого утра дайханы и бюджетные работники, в том числе преподаватели школ, повесив на себя опрыскиватели начали смывать накопившуюся на хлопковых полях и садах соль. Всё выглядит так, как будто в Дашогузе пошёл снег», - рассказал корреспондент издания в этом регионе.

Напомним, в результате соляной бури 27 мая в Дашогузе слой соли покрыл хлопковые и пшеничные поля, а также овощные и фруктовые сады. В некоторых сёлах слой соли достигал 1 сантиметра.

Есть опасения, что стихия нанесла серьёзный ущерб не только посевным площадям, но и другим секторам сельского хозяйства.

с сайта ca-news.org

«Из-за того, что листья тутовника покрыты солью, шеклопряд не ест листья. Это создаёт дополнительные трудности людям, которых и так заставляют в свой убыток заниматься шелкопрядом. Сейчас каждый лист тутовника моют, насухо вытирают и дают шелковичным червям», - рассказывает корреспондент в Дашогузе.

Он также добавил, что пастбища для скота тоже покрыты солью: «Мелкий и крупный рогатый скот не ест траву. Скотоводческие хозяйства говорят, что им нанесён большой ущерб. И если не будет дождей и соль с пастбищ не смоется, то их ждут большие трудности. Кроме этого, работников местных бюджетных организаций насильно вывели для смывания слоев соли с региональных правительственных зданий».



Также сообщается, что у людей, которые в момент соляной бури были на полевых работах, на теле образовались различные язвы.

«Правоохранительные органы, в основном соответствующие службы прокуратуры и полиции днём и ночью следят за подрядными хозяйствами и посевными полями. Даже в тех регионах, где нет условий для выращивания пшеницы регулярно проводят собрания по выполнению государственного плана по сдаче пшеницы. А главное, что беспокоит хякимов это их будущее. Потому что во многих велаятах в этом году поливной воды было намного меньше чем в прошлом», - сообщил один из местных дайханов.

В Узбекистане соляно-песчанная буря наблюдалась в Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях соседней республики. с сайта ca-news.org

Туркменские власти продолжают хранить молчание о природной стихии и её последствиях. Даже на следующий день после соляной бури, во время правительственного видеоселекторного совещания, хяким Дашогузского велаята не рассказал о случившемся бедствии, а отчитался о «росте показателей сельскохозяйственного комплекса, в частности о подготовке к сбору пшеницы и хлопка, проведённой работе по модернизации социальной и промышленной инфраструктуры региона, а также о ходе выполнения договорных обязательств по заготовке кокона-сырца и севу риса».

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