Московская полиция провела рейд в торговом центре «Горбушкин двор» (рынок «Горбушка») в российской столице, пишет ИА Фергана.

Облава началась около трех часов дня 29 мая, сообщила изданию бесплатный юрист для мигрантов Валентина Чупик. К зданию ТЦ подъехал автобус с полицейскими в черных бронежилетах, которые стали задерживать всех людей неславянской внешности.

«Мне позвонил один из задержанных, он рассказал, что силовики останавливали всех подряд — дагестанцев, чеченцев, якутов, киргизов, таджиков и узбеков. То есть даже граждан России и людей с видом на жительство. Позвонивший мне — таджик по национальности, у него есть вид на жительство, правда, это никого не волновало», — рассказала Чупик.

Видео задержания мигрантов было опубликовано на странице одного из граждан Таджикистана в соцсети Фейсбук.

Два автобуса с задержанными были доставлены в ОМВД «Филевский парк». Когда Чупик дозвонилась в отделение, дежурный Овчинников рассказал, что задержанных не два автобуса, а всего более 30 человек, причем указание на задержание дала ФСБ.

«С ними все будет нормально, просто снимут отпечатки пальцев и проверят по уголовным делам, сказал мне дежурный. При этом на вопрос, какие были мотивы для задержания, кроме неславянской внешности, он не ответил», — отметила юрист. Она не исключает, что облава проведена в преддверии Чемпионата мира по футболу.

Ранее правозащитники отметили резкое увеличение числа жалоб на пытки и вымогательство со стороны полицейских с тех пор, как в городах, принимающих Чемпионат мира по футболу, был введен особый режим въезда. Стражи правопорядка начали вымогать у мигрантов деньги еще до вступления указа об особом режиме, ссылаясь на рейды перед чемпионатом и угрожая депортацией.

Так, 22 мая сотрудники ОМОНа в Москве задержали иностранных граждан на выходе из Многофункционального миграционного центра (ММЦ) в Сахарово на Варшавском шоссе. Их задержали за участие в массовой драке, которая произошла в тот же день между таксистами возле этого центра. Как сообщил накануне Telegram-канал Mash, драка, которую оперативно пресекли силовики, намечалась между таксистами-дагестанцами, делившими места для стоянки.

Трудовые мигранты, за исключением одного человека, который нарушил условия пребывания в России, были освобождены только на следующий день после задержания.