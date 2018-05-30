Президент сегодня, 30 мая, заложил первый камень в фундамент нового здания Исламского института Таджикистана имени Имоми Аъзам-Абуханифа Нуъмон ибн Собита. Оно будет расположено на улице Низоми Ганджави, неподалеку от строящейся самой крупной мечети в Центральной Азии. Сейчас Исламский институт расположен рядом со зданием главной мечети города Душанбе.

В новом здании смогут обучаться 1,5 тыс. студентов. Здание расположится на площади в три гектара, а на его строительство будет выделено 136 миллионов сомони, сообщает пресс-служба президента РТ.

Пресс-служба президента РТ

По проекту, основное здание данного высшего учебного заведения будет состоять из 5 семиэтажных блоков – учебных корпусов, административных зданий, общежития, спортивного зала, столовой, библиотеки и конференц-зала.



В ходе презентации проекта президенту Эмомали Рахмону было доложено, что общежитие рассчитывается на 1,5 тыс. человек, столовая на 490 мест, спортивный зал на 260 мест и конференц-зал на 550 мест.

Макет здания будущего вуза Пресс-служба президента РТ

Эмомали Рахмон поручил ответственным за строительство вуза лицам принять необходимые меры для развития образовательных и вспомогательных объектов этого института, а также не забывать про высокое качество строительных работ.

Как сообщает сайт islamnews.tj, Исламский институт был образован постановлением правительства Республики Таджикистан от 2 ноября 2007 года.

Ранее институт именовался Таджикским исламским университетом имени Имама ат-Термизи, и был основан в 1991 году. Он был организован группой религиозных улемов, а также решением конференции мусульман Республики Таджикистан от 5 июня 1997 г., по согласованию с Комитетом по делам религии при Правительстве Республики Таджикистан.

Пресс-служба президента РТ

В 2008 году решением президента он был назван именем Имоми Азам Абуханифы Нуман ибн Сабита.

Сегодня это единственный исламский ВУЗ в Таджикистане, в котором обучаются 1400 студентов.

Пресс-служба президента РТ

Для поступления в Институт абитуриенты сдают письменные экзамены (сочинение) по персидско-таджикскому языку и литературе, а также тесты, в которых включены вопросы из персидско-таджикского языка и литературы, истории Таджикистана, Центральной Азии, иностранные языки и другие.

Предпочтение отдаётся абитуриентам, имеющим знания фарси и арабской письменности. Однако абитуриенты отделения «улуми Куръон» обязаны знать наизусть Коран, что облегчает их дальнейшую учёбу по данной профессии.

Пресс-служба президента РТ

Процесс обучения в Институте в настоящее время состоит из трёх ступеней. Первая ступень - бакалавр, в котором срок обучения составляет четыре года. Вторая ступень - магистратура, срок обучения составляет два года. После учёбы в магистратуре, подготовки и защиты магистерской диссертации, желающие могут поступить в аспирантуру, заниматься научно- исследовательской деятельностью.

В Институте имеются очные и заочные формы обучения. Отделения науки Корана (улуми Куръон) и отделения арабской филологии не имеют заочной формы обучения.

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