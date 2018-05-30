АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 30 МАЯ 2018 ГОДА

- Состоится очередное заседание Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ. Начало в 10:00.

- Международная олимпиада по ментальной арифметике, которая проводится в Таджикистане впервые, продолжит работу в летнем лагере Национального банка «Шохин» на берегу Кайраккумского водохранилища.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 30 МАЯ

2010 - В Худжанд доставлены останки тел погибшего экипажа самолета АН-24 авиакомпании «Pamir Airways», потерпевшего крушение 17 мая в Афганистане.

2011 - При НИАТ «Ховар» образовано ГУП Радио «FM ХОВАР».

2014 - В Таджикистане из-за ливневых дождей все штабы Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны Таджикистана были приведены в полную готовность.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 30 МАЯ

1920 – Родился доктор исторических наук, заслуженный деятель науки Таджикистана, профессор Максуд Шукуров.

1936-1985 – Родился певец Барот Яхши.

1939 – Родился актер театра Амирхайдар Давлатов.

1940 – Родился писатель Махкам Пулодов.

1957 – Родился литературовед Абдували Давронов.

1972 – Родился кинорежиссер Умедшох Мирзоширинов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 30 МАЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков, лишь во второй половине дня в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 14-19 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков, по югу местами сохраняется мгла. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 29-34 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 21-26 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, ночью без осадков, днем в отдельных районах кратковременный дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 тепла, днем 18-23 тепла, по ВГБАО ночью 2-7 мороза, днем 9-14 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков, лишь днем в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 19-24 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: 15-17 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 21-23 тепла.