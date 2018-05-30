За жестокое убийство родного отца на 20 лет колонии строгого режима осужден 43-летний житель джамоата Хистеварз Б.Гафуровского района Согда Зариф Джумаев. Он зарезал отца на глазах у несовершеннолетней внучки погибшего.

Как сообщили «АП» в Согдийском областном суде, суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 104, ч.2 (Убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного Кодекса Республики Таджикистан и приговорил к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В суде отметили, что трагедия произошла 27 сентября 2017 года.

«Осужденный поссорился с отцом, который поругал его за злоупотребление спиртным и ударил по лицу. Сын, разозлившись, схватил нож и на глазах у 14-летней внучки жертвы ранил отца в сердце, а затем, после того, как отец упал, осужденный нанес ему еще множество ножевых ранений, от которых старик скончался», - отметили в суде.

В ходе судебного разбирательства Зариф Джумаев так и не вспомнил, как убивал родного отца, и в последнем слове на суде сообщил, что ему нечего сказать.

Ранее Худжандский городской суд осудил еще одного отцеубийцу: 29 летний житель Худжанда Илхом Гафуров получил 14 лет колонии за то, что 21 февраля 2018 года в состоянии алкогольного опьянения убил 60-летнего отца, избив его стулом.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus