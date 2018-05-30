Представитель гособвинения запросила пожизненное заключение для всех кроме одного из обвиняемых по делу «банды ГТА», совершившей 15 нападений на автомобилистов на трассе М4 «Дон» в Московской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского прокурора Светланы Артемьевой, сообщает CA-NEWS (CA).

Представитель прокуратуры считает доказанным, что члены банды устраивали засады автовладельцам, выкладывая на дорогу шипы и другие острые предметы, и расстреливали людей в остановившихся машинах. Всего члены банды убили 17 человек. Преступления они совершали «для завладения имуществом жертв», утверждает гособвинение.



В ноябре 2014 года по делу о нападениях задержали девять предполагаемых членов банды. Предполагаемый руководитель группировки Ибайдулло Субханов был застрелен в ходе спецоперации.

Злоумышленников обнаружили на загородном участке руководителя управления делами Генпрокуратуры Алексея Староверова; тот позднее заявил следствию, что сдавал Субханову в аренду хозяйственную постройку.

На скамье подсудимых пятеро — Зафарджон Гулямов, Хазратхон Додохонов, Шерджон Кодиров, Анвар Улугмурадов, Умар Хасанов. Остальные четверо обвиняемых — Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов, Холик Субханов и Фазлитдин Хасанов — были убиты после попытки побега из суда в августе 2017 года.

«Банда ГТА» более двух лет орудовала в окрестностях федеральной трассы М4 на юге Подмосковья, а также в Москве и Калужской области. За это время, по версии следствия, преступники убили 17 человек и ранили двоих. Банда была сформирована в Подмосковье в марте 2012 года уроженцем Кыргызстана Ибайдулло Субхановым, который жил в РФ по фальшивому паспорту. В его группировку вошли исключительно уроженцы азиатских республик.

Большинство членов банды удалось задержать в ноябре 2014 года, после нескольких месяцев активных поисков.

Как писала «Газета.Ru», в зависимости от роли каждого члена группировки, им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 209 УК РФ (бандитизм), ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 162 УК РФ (разбой), ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия). Стоит отметить, что о завершении расследования в СК сообщали еще в октябре прошлого года — восемь месяцев ушло на ознакомление обвиняемых с материалами дела и утверждение обвинительного заключения прокуратурой. В итоге дело было направлено в суд только в конце июня 2016 года.



Название «банда ГТА» закрепилось за группировкой в прессе по аналогии с одноименной компьютерной игрой Grand Theft Auto (GTA), по сценарию которой персонаж грабил и убивал водителей.