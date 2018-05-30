Правительство Таджикистана приняло решение о создании новых предприятий и учреждений при исполнительном аппарате президента республики.

Постановлением правительства от 23 мая этого года поручается создать пять новых предприятий и два учреждения при исполнительном аппарате президента РТ.

В частности, при исполнительном аппарате президента будет создано Госунитарное предприятие «Зигирти», ГУП «Лучоб», ГУП «Ремонт и строительство», ГУП «Торговля и общественное питание», ГУП «Хисор», а также Госучреждение «Медицинский центр» и госучреждение «Искандаркул».

Исполнительному аппарату президента РТ поручается решить организационно-правовые вопросы об открытии данных предприятий и учреждений.

Не сообщается, чем будут заниматься данные учреждения и предприятия.

Отметим, что в перечень предприятий и учреждений, подчиненных исполнительному аппарату президента, до этого момента входили 25 объектов:

1. Государственный комплекс «Кохи Борбад» Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан

2. Государственный комплекс «Кохи Вахдат» Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан

3. Государственный комплекс «Дворец нации» Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан

4. Дирекция строительства правительственных объектов Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан

5. Государственное унитарное предприятие «Полиграфический комплекс «Шарки озод» Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан»

6. Государственное учреждение «Национальная библиотека» Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан

7. Государственное учреждение «Национальный музей» Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан

8. Государственное учреждение «Боғи парчами миллӣ» Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан

9. Государственное научное учреждение «Боғи ботаникии Хуҷанд» Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан

10. Государственное учреждение «Гостиничный комплекс Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан»

11. «Ботанический сад» Государственного учреждения «Гостиничный комплекс Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан»

12. «Кохи Истиқлол» Государственного учреждения «Гостиничный комплекс Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан»

13. Гостиница «Истиқлол» Государственного учреждения «Гостиничный комплекс Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан»

14. Ресторан «Чаманоро» Государственного учреждения «Гостиничный комплекс Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан»

15. «Боғи миллӣ» Государственного учреждения «Гостиничный комплекс Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан»

16. Гостиница «Авесто» Государственного учреждения «Гостиничный комплекс Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан»

17. Филиал государственного учреждения «Гостиничный комплекс Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан» в городе Москва

18. Учреждение «Медицинский центр» Хозяйственного управления Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан

19. Унитарное предприятие торговли и продовольствия Хозяйственного управления Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан

20. Ремонтно-строительное унитарное предприятие Хозяйственного управления Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан

21. Резиденция «Искандаркӯл» Хозяйственного управления Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан в Айнинском районе

22. Резиденция «Сайёд» Хозяйственного управления Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан в Дангаринском районе

23. Унитарное предприятие «Лучоб» Хозяйственного управления Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан в городе Душанбе

24. Унитарное предприятие «Зигирти» Хозяйственного управления Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан в городе Сарбанд

25. Племенное хозяйство «Хисор» Хозяйственного управления Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан в Фархорском районе.

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