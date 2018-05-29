Горы Памира – пожалуй, самый главный объект для туристов, который может принести в государственную казну страны солидный доход.

Но туристы не могут туда попасть, не получив отдельное разрешение на его посещение. Подробности - в материале «АП».

Цены за «услуги»

Прошла почти половина Года развития туризма и народных ремесел. К концу следующего года власти ждут миллион туристов. Согласно Концепции развития туризма РТ на 2009–2019 гг. ожидается прием в Таджикистане более одного млн туристов, это почти в три раза больше их нынешнего числа.

Большинство гостей Таджикистана привлекает неповторимая природа Памира.

В сентябре прошлого года высокогорный Памир в третий раз вошел в мировой рейтинг «100 green destinations» - «100 глобальных устойчивых направлений» (The Sustainable Destinations Top 100). Из числа бывших советских республик данный конкурс выиграл только Таджикистан.

Но как ни странно, именно в этот регион туристам попасть совсем не просто – нужны разрешительные документы.

За комментариями относительно разрешительной системы для иностранных туристов, желающих посетить Памир, и видения ситуации мы обратились в Комитет по развитию туризма при Правительстве РТ, но ответа не последовало.

Тогда мы посетили офисы нескольких туристических компаний в столице. Как оказалось, не все они могут помочь с оформлением разрешения на посещение Памира.

Самая красивая дорога – Памирский тракт с сайта hellbro.ru

Только в одной турфирме, где мы попросили помощи в оформлении разрешения на посещение ГБАО для наших гостей из стран СНГ, согласились за $30 оформить документы. В другой фирме нам объяснили, что разрешение мы можем получить, потратив намного меньше денег, обратившись напрямую в ОВИР, но простояв в очереди.

Посетив Паспортно-регистрационную службу МВД РТ, где стояла очередь иностранцев, мы поинтересовались порядком получения разрешения на посещение ГБАО.

«Принесите оригинал паспорта и заполните заявление. Если успеете утром, то до конца рабочего дня получите документ. Срок действия разрешения до 3 месяцев. Нужно заплатить в банк 20 сомони (около $2,5) и отдельно за наши услуги», - сказал сотрудник ПРС.

Памирский тракт. с сайта fishki.net

Официально…

Согласно существующим правилам, иностранцам для посещения Горно-Бадахшанской автономной области, как приграничной территории, необходим особый вид разрешения.

Так, правила въезда иностранных туристов в пограничную зону, временного пребывания там и передвижения регулируются «Положением о пограничной зоне и пограничной полосе на территории РТ, правилах въезда, временного пребывания, проживания, передвижения, производства работ, учета и содержания водных судов в пограничной зоне», утвержденным Постановлением Правительства РТ № 251 от 6 июня 2003 года.

Согласно п.1 ч.2 «Положения» въезд и пребывание в пограничной зоне иностранных граждан и лиц без гражданства без разрешения Министерства иностранных дел РТ и органов внутренних дел запрещается, за исключением случаев, когда во въездных визах и свидетельствах о приглашениях указаны пункты, расположенные в пограничной зоне.

Согласно перечню услуг Паспортно-регистрационной службы, размещенному на сайте МВД Таджикистана, «для выдачи разрешения иностранным гражданам в приграничные районы на основании приказа МВД от 05.06.2013 года, №400 с/пр. уплачивается 20 сомони за обслуживание Паспортно-регистрационной службой МВД Республики Таджикистан».

с сайта phototour.pro

Копеечка в казну?

Вопрос, зачем нужны разрешительные документы на всю Горно-Бадахшанскую область и не являются ли эти правила барьером для развития туризма в стране, оказался спорным для экспертов, с которыми нам удалось поговорить…

Часть наших собеседников говорит, что обязательные разрешительные документы для иностранцев для посещения Памира не приносят большой выгоды. А вот отмена их может быть экономически в десятки раз более выгодной. Вместе с тем получение иностранцами разрешения на въезд на территорию Памира воспринимается как дополнительная виза внутри страны. Они видят в этом коррупционную составляющую.

Памирский тракт. с сайта fishki.net

Экономист Амриддин Алиев уверен, что государство поставило эти препоны, чтобы правдами и неправдами зарабатывать деньги на выдаче разрешений на въезд.

- Сумма вырученных средств от выдачи разрешения небольшая, но какие-то деньги поступают в казну государства. А ведь есть и неофициальная плата за «ускорение» посредникам и турфирмам, которые специализируются на турах на Памир. Уверен, что ни одна туристическая компания страны, ассоциации не скажут ни слова об отмене разрешительной системы для посещения туристами Памира, из-за боязни, что их могут закрыть. И даже Комитет по развитию туризма не выступит с инициативой об отмене разрешений на посещение иностранцами ГБАО. В этой области нет крупных промышленных предприятий. Для развития Памира увеличение числа посещающих регион туристов было бы хорошей поддержкой, способствующей не только созданию инфраструктуры, новых рабочих мест, но и улучшению экономического благосостояния населения Горного Бадахшана, - считает эксперт.

с сайта hellbro.ru

Конкуренция, налоги и экопроблемы

Большинство туристов, которые прибывают в Центральную Азию, выбирают более открытый для иностранцев соседний Кыргызстан, который схож по своим природно-климатическим и даже экономическим условиям с Таджикистаном.

Но некоторые специалисты считают, что обязательное разрешение для посещения Памира иностранцами в первую очередь является барьером не для туристов, а для кыргызстанских турфирм.

Экономист Субхон Маликов утверждает, что ограничений доступа на Памир для иностранцев нет.

- Любой желающий может попасть туда, - говорит экономист. - Разрешение на посещение Памира не является существенной преградой, как его представляют, если не считать финансовых затрат в пару долларов. Да и на его получение уходит несколько часов. С другой стороны, разрешение является небольшим, но сдерживающим фактором от нашествия туроператоров Кыргызстана.

Эксперт считает, что некоторые представители туристической сферы не видят в этом ничего плохого.

- Почему сторонники отмены не задумываются о том, что туроператоры соседней страны не платят у нас налоги. Львиную долю от проданного тура они забирают себе, выплачивая мизерную сумму за сервис провайдерам Таджикистана. В остальном никаких разрешительных препонов для туризма нет, - утверждает эксперт.

Пик Ленина с сайта lenin-peak.net

Безопасность превыше всего?

А вот третьи считают, что разрешения необходимы для безопасности самих же туристов. Они указывают, что в определенных местностях Памира слабая инфраструктура, опасные горные дороги и спасательные службы не всегда могут оперативно прийти на помощь туристу. Но другие приводят контраргумент, отмечая, что взамен на полученное разрешение иностранным туристам не дается никаких гарантий их безопасности. Взамен на оплату разрешения туриста отпускают «в свободное плавание».

Экономический обозреватель Нур Сафаров говорит, что проблема доступа и развития туризма на Памире лежит в исторических перипетиях и вопросах влияния разных стран на этот необычный регион Таджикистана.

- Памир, или ГБАО, составляет более 50% территории Таджикистана с населением менее 2% от всего населения Таджикистана. Памир находится на стратегически важном участке для таких стран, как Китай, Пакистан, Индия Афганистан, Кыргызстан. А также для России, Британии и США. В 19-м веке Памир был первой территорией современного Таджикистана, получившей статус протектората Российской империи. Китай озабочен ситуацией на Синьцзянском направлении. В Афганистане продолжается война уже несколько десятилетий. Пакистан и Индия также находятся в непростых отношениях. Сложные отношения у России и США.

Памирский тракт. с сайта hellbro.ru

Эксперт уверен, что из-за этих факторов правительство до сих пор сохраняет необходимость дополнительного разрешения на въезд в таджикскую часть Памира, с тем чтобы иметь полную информацию о лицах, посещающих этот красивый, уникальный, но в то же самое время сложный с геополитической точки зрения регион.

- Думаю, этот вопрос будет находиться в компетенции специальных структур еще долгое время и дополнительные бюрократические сложности будут оставаться, - говорит собеседник

Мнения экспертов относительно разрешительной системы для иностранцев разделились. Но все они были солидарны в том, что нужна воля для устранения препон на пути развития туризма…

И каждый по-своему искренне надеется, что как можно больше туристов сможет посетить Таджикистан и его красивейший регион – Памир, экономика которого могла бы успешно развиваться именно благодаря туризму.

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