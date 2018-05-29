Освобожден от занимаемой должности председатель Андижанского областного объединения профсоюзных организаций Кодир Парпиев. Об этом сообщает источник Kun.uz. Согласно данным, он является младшим братом бывшего руководителя Налогового комитета Ботир Парпиева.

По данным источника, снят с должности племянник Парпиева - полковник Шухрат Парпиев работал начальником ГУВД города Андижана.

Кроме этого, освобожден от занимаемой должности заместитель начальника УВД Бухарской области Анвар Парпиев. Он также является племянником Ботир Парпиева, сыном Кодира Парпиева.

Также уволен управляющий банка «Асака» Андижанской области Зафар Парпиев, который также имеет родственные связи с Ботиром Парпиевым.

Вчера был снят с должности начальник консульско-правового департамента МИД Узбекистана Дилшод Парпиев, сын Ботира Парпиева.

В начале мая текущего года Ботир Парпиев Ботир Парпиев был уволен со своего поста спустя несколько месяцев после резкой критики налоговой службы со стороны президента Шавката Мирзиёева. Его перевели на должность заместителя председателя по делам престарелых и ветеранов Республиканского совета по координации деятельности органов самоуправления граждан.

Ботир Парпиев руководил Государственным налоговым комитетом с 2004 года.

После сообщений об увольнении родственников Парпиева появилась информация о том, что сам он госпитализирован. По данным Xabar.uz, 71-летний чиновник находится в государственной больнице, однако подробности о его состоянии пока неизвестны.

Парпиев является уроженцем Андижана. В этом городе он долгие годы работал в системе внутренних дел. В 1998-2002 годах он занимал должность замглавы МВД и возглавлял министерство по чрезвычайным ситуациям. Затем два года работал председателем Государственного таможенного комитета., передает ИА "Фергана"

Парпиев состоит в родственных связях с бывшим председателем Службы национальной безопасности (с марта 2018 года — Служба госбезопасности) Рустамом Иноятовым, за сына которого вышла замуж его дочь.

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