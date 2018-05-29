Вклад президентов РТ Эмомали Рахмона и РФ Владимира Путина в обеспечении безопасности и стабильности на южных границах СНГ обсудили сегодня в Центре стратегических исследований в Душанбе в рамках круглого стола. Мероприятие было организовано ЦСИ совместно с Общественным движением «Друзья России».

Для участия в работе круглого стола приглашены ученые, эксперты, специалисты по Афганистану и региону, представители государственных органов Таджикистан, АН РТ, силовых и правоохранительных органов, а также представители дипломатического корпуса и международных организаций, сказал «АП» председатель Совета общественного движения «Друзья России» Абдулло Хабибов.

Директор ЦСИ РТ Худойберди Холикназар (слева) и председатель Совета общественного движения «Друзья России» Абдулло Хабибов Фото Asia-Plus

По словам Хабибова, целью мероприятия было показать огромный и неоспоримый вклад глав Таджикистана и России в обеспечении стабильности и безопасности.

«Лидеры двух стран использовали политико-дипломатические, военно-технические и организационные меры по обеспечению безопасности в регионе. Например, размещением 201 РВБ была укреплена военная составляющая для защиты границ Таджикистана и южных рубежей СНГ. Актуальность заметна сейчас в связи осложнением обстановки в соседнем Афганистане. Наряду с этим на основе взаимопонимания и взаимодоверия укрепляется дружба и сотрудничество и стратегическое партнерство двух стран во многих других сферах», - говорит Хабибов.

На мероприятии также был затронут вопрос сотрудничества силовых, правоохранительных структур и специальных служб двух стран в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, подрывной деятельности радикальных группировок, организованной и трансграничной преступностью и незаконным оборотом оружия и наркотиков.

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