До начала Чемпионата мира по футболу в России остается совсем немного - 15 дней. С сегодняшнего дня мы будем знакомить любителей футбола с новостями о том, как идет подготовка к этому мировому первенству и что нового происходит в стане сборных стран-участниц чемпионата.

По России

В Москве пока далеко не все на улицах напоминает о грядущем чемпионате мира, однако вскоре в этом плане все кардинальным образом изменится. Жители и гости столицы, например, смогут посетить выставку "Спорт в искусстве", посвященную мировому первенству. Экспозиция Московского союза художников в Московском доме художника (Кузнецкий Мост) будет открыта с 18 по 25 июня.

В Сокольниках установят девятиметровую вувузелу – прибор, которым жители ЮАР запугивали всех во время своего чемпионата мира в 2010-м. Российская же вувузела будет гудеть в честь победителей и вести звуковые трансляции матчей российской сборной на время ЧМ-2018. Установят её 13 июня на Фонтанной площади парка, где она будет находиться до конца чемпионата мира. Внутри вувузелы будут установлены динамики и микрофон, реагирующий на человеческую речь: так, если кто-то будет говорить, петь или кричать в микрофон, вувузела начнет играть.

Не столицей единой, как говорится. В Ростове-на-Дону теперь есть инклюзивный парк с футбольным полем. Парк площадью более 3 тыс. квадратных метров находится в сквере имени Чуковского. Он оборудован игровой и спортивной инфраструктурой, доступной каждому, независимо от физических, ментальных и сенсорных особенностей. Здесь находятся просторные площадки с игровыми и спортивными зонами, в том числе современное футбольное поле с искусственным покрытием.

Как раз в Ростове-на-Дону находилась главная награда предстоящего чемпионата мира. За четыре дня трофей успели увидеть 17 тысяч жителей Донской столицы. Все желающие смогли прикоснуться к трофею в специальном шатре, расположенном на площади Советов, и сделать с кубком памятную фотографию.

Ну а в Самаре состоялся юбилейный Фестиваль прессы. И в нем приняли участие финалисты Всероссийского конкурса общественно значимых проектов "Наследие волонтерской программы Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в России". Обычно этот фестиваль собирает не только ведущие средства массовой информации региона, но и жителей области. В ходе отчетного мероприятия, между прочим, была представлена площадка ЧМ-2018.

Сборная России

Сборная России продолжает подготовку к чемпионату мира в Австрии. Не в полной мере касалось это полузащитника Александра Ерохина, который тренировался по индивидуальной программе из-за ушиба стопы.

Сегодня днем россияне проведут на стадионе «Тиволи Ной» предыгровую тренировку. Ну а вскоре после этого состоится совместная предматчевая пресс-конференция главных тренеров сборных России и Австрии Станислава Черчесова и Франко Фода.

Ну и хорошая новость для тех, кто ожидает заключительный контрольный матч российской команды накануне старта чемпионата мира. Противостояние с турецкой национальной сборной будет транслировать «Первый канал» в прямом эфире.

Новости остальных сборных

Сборные, которым предстоит принимать участие в предстоящем турнире, продолжают подготовку к нему. Так, Саудовская Аравия в гостях уступила сборной Италии 1:2, при этом показав достойную игру. Команда Франции обыграла Ирландию 2:0. Сборная Португалии без Криштиану Роналду не смогла победить Тунис. Итог встречи – боевая ничья - 2:2. Южная Корея провела спарринг с Гондурасом (который на мундиаль, увы, не пробился) – и сумела добиться победы (2:0). Нигерия, в свою очередь, спарринговалась с ДР Конго (1:1). Возможно, нигерийцы не выиграли из-за того, что Ахмед Муса провел на поле где-то около 20-ти минут – вышел на замену, а не появился в стартовом составе.

Обидно, когда на носу чемпионат мира – а футболист сборной получает травму. Форвард «Русенборга» и сборной Дании Никлас Бендтнер может пропустить предстоящий чемпионат мира: всё потому, что 30-летний футболист получил обидное повреждение в матче чемпионата Норвегии с «Бранном» (1:2). Две или четыре недели – таков приблизительный срок восстановления Лорда.

Хорошие новости для болельщиков сборной Испании и персональных фанатов таланта Дани Карвахаля – испанский защитник имеет возможность сыграть на предстоящем мундиале. Как оказалась, травма, полученная в финале Лиги чемпионов, не носит серьёзный характер, потому у Карвахаля есть шансы поучаствовать в главном турнире четырехлетия.

Ну и новость, связанная с Мохамедом Салахом. Лидер египетской сборной начал программу восстановления (которая ориентировочно займет три недели). Этой программой лично руководит президент Египетской футбольной ассоциации.

Хорошие новости для бразильских футболистов. Но только для тех, кто поедет на чемпионат мира. Бразильская конфедерация футбола пообещала выплатить премиальные в размере 1 миллиона долларов при победе на ЧМ-2018. Столько же получит и каждый член тренерского штаба сборной.

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