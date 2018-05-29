Власти Крыма предлагают ввести в России безвизовый режим для иностранцев, приезжающих на лечение, в первую очередь, в санатории и на курорты. Об этом заявил советник главы Крыма Сергей Стрельбицкий на всероссийском форуме «Здравница» в Кисловодске, передает Медуза.

По словам Стрельбицкого, предполагается, что иностранец, приезжающий в Россию на лечение (при условии подтверждения заявленной цели визита), сможет находится в стране до 30 дней без оформления визы.

Для тех, кому необходимо более длительное лечение, предлагается создать медицинские визы и выдавать их по особой, ускоренной процедуре. Стрельбицкий предположил, что таких медицинские визы могут выдаваться на полгода.

В Минздраве сообщили, что возможность введения особого визового режима для приезжающих на лечение в Россию рассматривается, не став уточнять других подробностей.

Опрошенные представители туристического рынка, в свою очередь, указали, что пока из-за рубежа в Россию на лечение едет мало иностранцев. В основном это или россияне, переехавшие за рубеж, или выходцы из стран постсоветского пространства. Наибольшей популярностью у медицинских туристов пользуются травматология, нейрохирургия, ортопедия, стоматология и репродуктивные технологии.

По данным погранслужбы ФСБ, в 2017 году иностранные граждане совершили в Россию 3,8 миллиона туристических поездок. Медицинская помощь в 2017 году, по данным Минздрава, была оказана 110 тысячи иностранцев.

Власти Украины считают единственным законным способом для иностранцев посетить Крым — по специальному разрешению и через украинские КПП. Поездки в Крым с территории России являются, по мнению Киева, нарушающими закон.

С 4 июня по 25 июля 2018 года иностранные граждане, обладающие «паспортом болельщика», имеют право находиться в России без визы, пишет "Коммерсант".

В мае 2009 года трехдневный безвизовый режим для пассажиров круизных лайнеров и паромов был введен в Санкт-Петербурге. Только за первые восемь месяцев это позволило городу заработать €200 млн.

В апреле 2017 года премьер Дмитрий Медведев утвердил список из 18 стран, в том числе Индии, Ирана, Катара, Японии, КНР, граждане которых, прибывая в РФ через свободный порт Владивосток, могут обойтись без привычных виз. Им достаточно зарегистрировать свои данные на специальном сайте. Электронная виза будет действовать 30 дней и обеспечивать восемь суток беспрерывного пребывания в РФ.

Безлимитный безвиз действует только для граждан Белоруссии. Граждане Казахстана могут находиться в России до 90 дней в полугодие по внутренним паспортам. При наличии загранпаспорта 90 дней с дальнейшим выездом из страны на 180 дней в РФ могут пребывать граждане Армении, Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, ЮАР и Украины. В последнем случае исключением из правил являются беженцы. Их срок пребывания на территории России может быть неоднократно продлен.

Также безвизовый режим на 90 дней распространяется на жителей Латвии и Эстонии, попадающих в категорию «неграждан». Как правило, речь идет об этнических русских, не получивших гражданства двух стран Прибалтики.

По служебным и дипломатическим паспортам разрешен безвизовый въезд в Россию на 90 дней гражданам Словакии, Сербии и Венгрии, на 30 дней — гражданам Республики Мозамбик, на 14 дней — гражданам Брунея. Безвизовый режим продолжительностью 30 дней открыт для граждан Сербии, обладающих биометрическими паспортами, выданными после 8 апреля 2008 года.

Безвизовый режим до 60 дней доступен гражданам Южной Кореи и Республики Маврикий. Граждане Кубы, Макао, Черногории, Таиланда, Монголии и Сейшельских Островов при наличии приглашений не должны оформлять визы, если их визит в Россию не продлится более 30 дней. А жители Гонконга могут обходиться без российской визы в течение 14 дней.

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