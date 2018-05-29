Миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. Об этом сообщает израильский сайт Ynetnews без указания источников информации.

По его данным, Абрамович 28 мая прилетел на своем самолете в тель-авивский аэропорт имени Бен Гуриона, передает Медуза.

Миллиардер <…> получил на этой неделе все необходимые документы и открыл банковский счет в Израиле. Предполагается, что он будет самым богатым человеком в стране. Абрамович будет жить в доме, купленном за 100 миллионов шекелей в районе Неве-Цедек. YNETNEWS

В мае 2018 года стало известно, что у Романа Абрамовича возникли затруднения с получением новой британской визы. Он был вынужден покинуть Великобританию. В частности, миллиардер пропустил финал Кубка Англии между «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Источники в окружении Абрамовича говорили, что британские власти не отказали ему в визе, но процесс рассмотрения его документов затягивается.

У Абрамовича была британская инвестиционная виза, которую выдают в обмен на вложения в экономику Великобритании в размере не менее двух миллионов фунтов стерлингов.

Британские власти в марте 2018 года обещали проверить систему выдачи этих виз - в частности, обстоятельства их предоставления гражданам России.

24 мая газета Israel Hayom сообщала, что Абрамович уже в ближайшее время может переехать в Израиль. Газета утверждала, что жить миллиардер намерен в фешенебельном районе Неве-Цедек​ в Тель-Авиве, где для него строится особняк.

По оценкам Forbes, состояние Романа Абрамовича составляет $10,8 млрд. В рейтинге богатейших бизнесменов России в 2018 году миллиардер занимает 11-е место. Сообщается, что Абрамович уже успел открыть банковский счет в Израиле и теперь станет самым богатым человеком страны.

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