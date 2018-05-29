«У сына носом идет кровь», «Дети уже устали, не хотят в школу ходить», «Хоть треснем, но ничего не сможем изменить!». Участницы группы в Фейсбуке - Tajik Mama Group – бросили клич и составили петицию в Исполнительный аппарат президента с просьбой вернуть весенние и осенние каникулы детям и отменить учебу летом.

В двадцатых числах мая, когда почти на всём постсоветском пространстве начались летние каникулы, в одном из самых популярных пабликов таджикского сегмента ФБ – Tajik Mama началась активная дискуссия о том, как тяжело таджикским школьникам продолжать учиться. Дело в том, что уже восемь лет в школах Таджикистана учебный год заканчивается в начале июня; осенних и весенних каникул нет, зато зимой дети отдыхают целый месяц.

Таджикские мамы считают, что заставлять учиться детей полгода без отдыха – неправильно Фото Asia-Plus

Эту систему критикуют все восемь лет – ее терпеть не могут родители школьников, с ней не согласны преподаватели.

«Хотелось бы вам, чтобы ваши дети вернулись к тому графику, который был у нас с вами прежде? К каникулам после каждой четверти и к последнему звонку 25 мая, как у всех нормальных людей? Я не имею в виду помпезные празднества 25 мая, с выпускными и т.д. Господь с ними, лично мне бы хотелось, чтоб у моего ребенка лето начиналось с каникул. А в нынешней ситуации получается, что дети учатся до десятых чисел июня, а потом еще и экзамены у них. Ну ненормально это! Уважаемые родители, давайте делать что-то уже? Давайте писать во все инстанции, чтоб детям вернули график нормальный! Ведь это наши с вами дети!», - написала на странице группы Tajik Mama пользователь Kamilla Cherry.

Ее пост собрал сотни комментариев, и абсолютное большинство из авторов высказались за то, чтобы написать петицию в правительство с требованием вернуть детям каникулы.

Вот некоторые комментарии:

«Год назад, когда сын в конце первого класса возвращался домой, почти каждый день в крови, которая шла с носа. Это от того, что ребенок идет в эту аномальную жару в школу…»

«100500 раз поднимался вопрос! Хоть треснем, но ничего не сможем изменить. «Ученые» так решили, и точка!»

«Отменили бы зимние каникулы, кому они нужны, целый месяц дети дома сидят, не знаешь, чем их занять, уже который год январь теплый. Дети уже устали, не хотят в школу ходить, еле с ними уроки через не хочу делаешь».

И родители, и педагоги жалуются на то, что дети устают Фото Asia-Plus

«По-моему, это не правильно - заставлять детишек учиться по полгода без каникул. Они ведь устают. А после зимних каникул они забывают всё то, что они учили. И учителям приходиться повторять всё то, что проходили за полгода, повторно».

«Слава Богу, отопление сейчас везде подключают, поэтому нет надобности в таких длительных зимних каникулах. Пусть вернут все на место».

После обсуждения активистки из ФБ составили петицию с просьбой вернуть детям весенние и осенние каникулы на имя главы исполнительного аппарата президента Озоды Рахмон и 28 мая отнесли документ в аппарат. Всего петицию подписало почти 600 человек.

Уровень образования падает

Свистопляску со школьными каникулами Минобразование начало в октябре 2010-го года. Тогда власти решили, что из-за энергокризиса, когда школы вовсе не отапливались, да и в принципе в республике действовал жесткий энерголимит, увеличить школьникам зимние каникулы до целого месяца. При этом лишить их осенних и весенних каникул – это чтобы компенсировать январский отдых.

В 2010-м году, когда было принято решение о продлении зимних каникул, школы Таджикистана практически не отапливались Фото Asia-Plus

Через год – в октябре 2011-го – без объяснения причин Минобразование заявило, что осенние и весенние каникулы теперь будут; через месяц уточнили, что отдыхать весной и осенью будут только начальные классы, в 2012-м отдых в межсезонье упразднили и для начальной школы.

В общем, с 2015-го года зимой и осенью в Таджикистане отдыхают только первоклашки.

Отмену межсезонных каникул переживали тяжело с самого начала и сами школьники, и их родители, и их учителя.

Вот что «АП» говорили в интервью педагоги и психологи, например, в 2014-м году:

По словам педагога начальных классов Мехри Сафаровой, отмена осенних и весенних каникул отрицательно сказывается на эмоциональном и физическом здоровье учеников и качестве усвоения школьной программы.

«Детям в межсезонье нужен отдых, чтобы как-то безболезненно адаптироваться, набираться сил. Психологами научно доказано, что дети эффективно усваивают учебную программу при совмещении учебы с отдыхом», - отмечала педагог.

А детский психолог говорила, что из-за отсутствия свободного времени и плотного графика дети лишены возможности заниматься спортом, активным отдыхом, что является причиной снижения иммунитета.

Педагоги признаются, что таджикским школьникам не хватает активного отдыха Фото Asia-Plus

Как отмечают эксперты, из-за различных нововведений в школах отмечается падение уровня знаний. То, что уровень знаний у школьников очень низкий, показал и пилотный проект Национального центра тестирования, проведенный осенью прошлого года. Тогда экзамены провалили 80 процентов учащихся, принявших участие в эксперименте.

К слову, в этом году Национальный центр тестирования отменил написание эссе для абитуриентов. На централизованных вступительных экзаменах 2018 года эссе будут писать только те, кто выбрал филологию и педагогику.

Им ученым виднее

Два года назад, когда энерголимит в Таджикистане сняли, журналисты «АП» обращались в Минобразования с вопросом: вернут ли детям каникулы? На что нам привели уже другие доводы.

По решению ведомства большие зимние каникулы нужны для проведения различных мероприятий, таких как курсы повышения квалификации для преподавателей, а также школьные олимпиады, чтобы не отрывать ни школьников, ни учителей от учебного процесса.

Учителя в Таджикистане также неоднократно жаловались на усталость из-за отсутствия межсезонных каникул Фото Asia-Plus

А 11 июля прошлого года, отвечая на тот же вопрос журналистов, Нуриддин Саид и вовсе заявил: «Каникулы школьникам не вернут». На вопрос «почему?» ответил кратко: «Нам, ученым, видней!»

Впрочем, ранее он уже высказывался на тему, что традиционная советская система образования это прошлое, к которому Таджикистан никогда больше не вернется.

Еще инициативы

Напомним еще об одной инициативе чиновников от образования, которая была высказана в прошлом году и тут же была воспринята в штыки общественностью.

Таджикский институт развития образования предложил изменить время обучения для школьников и перенести начало нового учебного года с 1 сентября на 1 августа. Предложение было сделано после того, как президент Таджикистана порекомендовал внести изменения в образовательный процесс средних школ.

В Минобразования поспешили заявить, что инициативу эту разделяют.

«В СМИ не раз были публикации, что часов в школах не хватает. Речь шла о 25% часов, которых не хватает для усвоения учебной программы. Кроме того, речь идет и об оплате учителей в таджикских школах. Только за один год у нас 56 дней каникул. Но ведь в августе учителя получают зарплату, хотя дети не учатся», - комментировал тогда позицию министерства пресс-секретарь Эхсон Хушбахт.

В прошлом году Минобрнауки вообще хотело перенести начало учебного года на 1 августа Фото Asia-Plus

Против этой инициативы родители учеников тоже тогда боролись петицией на платформе www.change.org, в которой отмечали, что «перенос начала учебы на лето может привести к снижению концентрации внимания и потере интереса к учебе. Летом дети должны отдыхать на свежем воздухе: в оздоровительных лагерях, на море, на речке, в парках, а не сидеть за партами в душных классах. Перевод начала учёбы за счет сокращения летних каникул приведет только к ухудшению здоровья детей».

От той инициативы к счастью родителей Минобрнауки тогда воздержалось.

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Материал подготовлен в рамках проекта «Я – женщина, и я могу!». Партнером проекта выступают натуральные соки и пюре «Нури Зулол» из таджикских фруктов и овощей от производителя «Оби зулол». Производство соков «Нури Зулол» - похоже на огромную соковыжималку: линия американской компании John Bean Technologies (JBT) обеспечивает щадящий режим переработки таджикских фруктов и томатов при невысоких температурах, который позволяет готовой продукции сохранять все полезные и вкусовые свойства без добавления химических ингредиентов.

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