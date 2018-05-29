Глава российского кабмина проведет переговоры с президентом республики Эмомали Рахмоном и премьер-министром Кохиром Расулзода.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 31 мая - 1 июня посетит с официальным визитом Таджикистан, где примет участие в заседании Совета глав правительств государств-членов Содружества независимых государств (СНГ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кабмин.

"Председатель правительства России посетит Таджикистан с официальным визитом 31 мая 2018 года. В ходе встреч с президентом республики Эмомали Рахмоном и премьер-министром Кохиром Расулзода основное внимание будет уделено развитию сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной, миграционной и гуманитарной областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам переговоров состоится подписание двусторонних документов.

В правительстве уточнили, что Медведев примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ 1 июня в Душанбе, где состоится обмен мнениями о состоянии и перспективах экономического сотрудничества в рамках Содружества. Главы правительств СНГ также намерены обсудить ход переговоров по проекту соглашения о свободной торговле услугами, вопросы инновационного сотрудничества, развития рынка интеллектуальной собственности, взаимодействия в таможенных делах.

"В ходе пребывания в Душанбе председатель правительства России проведет двусторонние встречи с главами правительств государств - участников СНГ", - говорится в сообщении.

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