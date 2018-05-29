Ашхабад накрыла белая пыль неизвестного происхождения, передает РИА Новости.

По словам местных жителей, сильные бури бывали в городе и раньше, но белая пыль, похожая на туман, нависла над столицей Туркменистана впервые. Позднее жалобы на пыль поступили и от жителей других регионов страны.

Национальный комитет Гидрометеорологии Туркменистана и местные СМИ пока никак не комментируют это явление.

1 /6

В свою очередь, СМИ стран Центральной Азии сообщили, что причиной стала соляная буря с Аральского моря, которая накрыла Туркменистан и Узбекистан.



