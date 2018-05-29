Делегация Таджикистана приняла участие в работе очередного пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которое прошло в китайском городе Нанкин. Помимо других важных тем был рассмотрен вопрос выявления лиц, оказывающих пособничество террористическим организациям.

В пленарном заседании приняли участие делегации государств-членов ЕАГ: Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также представители ряда государств и организаций наблюдателей в ЕАГ, сообщает пресс-служба Национального банка Таджикистана.

В состав таджикской делегации вошли представители исполнительного аппарата президента, а также соответствующих и министерств и ведомств республики.

На полях пленарного заседания был рассмотрен ряд важных вопросов, по результатам которого были приняты соответствующие решения.

В частности, Комитету Совбеза ООН был присвоен статус наблюдателя в ЕАГ, рассмотрены и определены приоритетные задачи по борьбе с терроризмом и его финансированием в вопросах, связанных с практической деятельностью государств – членов ЕАГ в сфере противодействия финансированию терроризма. Кроме того, утвержден типологический отчет «Выявление лиц, оказывающих пособничество террористическим организациям путем покупки билетов террористам - боевикам».

Также одобрен отчет о деятельности ЕАГ за 2017 год и бюджет ЕАГ на 2019.

Участники заседания также обсудили вопросы координации технического содействия и в целом подержали инициативу проведения Региональной встречи доноров.

В сообщении НБТ отмечается, что в настоящее время проходит 2-ой раунд взаимной оценки национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП Таджикистана.

В этой связи, считают в НБТ, участие представителей министерств и ведомств РТ на Пленарном заседании ЕАГ является уникальным опытом.

«Согласно Процедурам проведения 2-го раунда взаимных оценок утвержденных ЕАГ, в рамках очередного Пленарного заседания ЕАГ будет рассмотрен Отчет о взаимной оценке системы ПОД/ФТ/ФРОМП Республики Таджикистан. В связи с этим, необходима всесторонняя подготовка соответствующих государственных органов для рассмотрения Отчета на очередном Пленарном заседании ЕАГ», - подчеркивается в сообщении.

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