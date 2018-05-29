Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов 28 мая принял участие в заседании Контактной группы «ШОС-Афганистан», которое прошло на уровне заместителей министров иностранных дел государств-членов ШОС и Афганистана в Пекине.

Участники заседания обменялись мнениями о положении в Афганистане, содействии усилиям правительства и народа Афганистана по восстановлению мирного процесса, а также о дальнейшем сотрудничестве ШОС с Афганистаном.

«Лидеры государств-членов ШОС демонстрируют единодушие в твёрдой приверженности суверенитету, независимости, территориальной целостности и национальному единству Афганистана, а также свою неизменную поддержку афганского правительства и народа в их усилиях по восстановлению своей страны и укреплению демократических институтов, - отметил Алимов.

По его словам, очевидно, что нет сугубо военного решения, которое обеспечило бы стабильность в Афганистане.

«Только всеобъемлющий подход к решению проблем в сферах безопасности и экономики, государственного управления и развития при координирующей роли ООН в деле содействия обеспечения мира и стабильности в Афганистане могут принести долгожданный результат», — подчеркнул он.

Генеральный секретарь ШОС назвал заседание Контактной группы «ШОС-Афганистан» важным вкладом в общие усилия на межрегиональном и международном уровнях в целях содействия обеспечению долгосрочного мира, безопасности и устойчивого развития в Афганистане.

Участники заседания высказались за развитие и углубление взаимодействия государств-членов ШОС и Афганистана в рамках Контактной группы, которая выступает в качестве консультативного механизма.

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