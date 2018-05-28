22-летняя жительница города Бохтара Заррина Неъматова родила четверню - 3 девочек и мальчика. Мать и ее дети чувствуют себя хорошо.

Вес детей, которые появились на свет в роддоме №1 города Душанбе, составлял от 1500 до 1700 граммов, сообщил «АП» Шерали Рахматуллоев, начальник Управления организации медицинских услуг матерям и детям Минздрава страны.

«Это первые роды Заррины Неъматовой, которые прошли без каких-либо осложнений для мамы и новорожденных», - отметил он.

Зарина и ее муж Фаррух Субхонкулов, по словам врачей, пребывают пока в небольшом шоке, но очень счастливы. Они студенты Медицинского университета, а свадьбу сыграли в прошлом году. Своей квартиры у них нет, они проживают с родителями мужа, а в Душанбе снимают жилье.

Напомним, в 2015 году жительнице Душанбе Гулшан Маджнуновой подарили трехкомнатную полностью оснащенную всем необходимым квартиру за рождение четверни.

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