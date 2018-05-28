Огромный бешбармак, который приготовили 11 марта 2018 года в Бишкеке, официально вошел в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Kaktus.media со ссылкой на официальный сайт организации.

"Крупнейшая порция бешбармака была приготовлена общим весом 1464 кг. Рекорд был достигнут ассоциацией "АЮ Холдинг" и LLC KazGrain (обе компании расположены в Кыргызстане). Дата рекорда: 11 марта 2018 года (Бишкек, Кыргызстан).Одним из основных ингредиентов бешбармака является мясо лошади", - говорится в публикации Книги рекордов Гиннесса.

Ко Дню ак калпака в Бишкеке приготовили бешбармак общим весом 1464 кг. Для такого количества еды были установлены 12 казанов (тай казан) вместимостью 150 литров. Для самого бешбармака заранее было заготовлено 650 кг нарезанного мяса и 700 кг лапши. Бешбармак готовили по нарынскому рецепту. В этот день, помимо бешбармака, также было приготовлено 117 метров чучука.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus