Борис Бибиков – ученик Станиславского и педагог для многих таджикских знаменитых актеров театра и кино скончался в Душанбе в 1986 году, но до сих пор его ученики, вспоминая о последних днях Бориса Владимировича в Таджикистане, печально вздыхают.

Пару месяцев назад таджикский историк Гафур Шерматов, вдруг по телефону торжественным голосом сообщил мне: «Я нашел могилу Бибикова!» Я не сразу сообразила – фамилия до боли знакомая, но сложить пазлы не удалось.

- Ну как же! – почти разозлился Гафур Ашурович. - Советский фильм «Приходите завтра», профессор Александр Соколов, помнишь: «Вон! Вон из института!», как он кричал на Фросю Бурлакову?

Борис Бибиков сыграл роль профессора в популярном советском кино «Приходите завтра» Кадр из фильма

Имя «Фрося Бурлакова» тотчас помогло выстроить сюжет знаменитого советского кино – высокий, статный, столичный профессор, которого сыграл Борис Владимирович Бибиков, принимает в институт талантливую девицу из деревни, роль которой досталась Екатерине Савиновой.

Она, кстати, и в реальной жизни была его ученицей.

Ученик Станиславского

«Жили мы, как говорится, едва сводя концы с концами, хотя дед по матери был довольно богатым человеком. У него был роскошный дом в Серпухове и несколько больших имений. Дед был купцом. Как я теперь понимаю, торговал сеном. Ему принадлежали Утица, Ситня, Бородино, и когда в 1912 году праздновали столетие победы над войсками Наполеона, бабушка - деда в живых уже не было - как владелица Бородинского поля оказалась одной из главных персон на празднике.

Мама дала мне первые уроки чувствительности. Она была очень эмоциональным человеком. Любила читать мне вслух и когда, бывало, читает что-то трогательное, то всегда всплакнет. И я тоже плакал. Если и есть во мне какая-либо тонкость и впечатлительность, то это от мамы.

Борис Бибиков в роли профессора Соколова, кадр из фильма «Приходите завтра» Ккадр из фильма

Тяга к литературе у меня - от няни. Была она сухонькая, горбатенькая, замечательно талантливая и умная. Мама говорила позже: «Никогда не прощу тебе, что ты не записывал ее сказок. Таких я потом нигде не слышала и не читала...», - рассказывает Борис Владимирович о начале своего пути в книге воспоминаний.

Путь этот оказался достаточно тернистым, но вполне себе успешным: Бибиков стал учеником самого Константина Станиславского и мужем Ольги Пыжовой.

С супругой Борис Владимирович создал актерские мастерские во ВГИКе и ГИТИСе, через которые прошли Вячеслав Тихонов, Леонид Куравлев, Нонна Мордюкова; в мастерской ГИТИСа обучались и таджикские знаменитости – Хабибулло Абдуразаков, Хошим Гадоев, Марьям Исаева, Фатима Гулямова и многие, многие другие.

Выпуск таджикской студии, 1960 год, Борис Бибиков с дутаром Фото из архива Тамары Абдушукуровой

Дело в том, что в 30-е годы в ГИТИСе появилась традиция готовить национальные студии, выпускники которых потом работали в родных театрах. Мастерская Бибикова и Пыжовой подготовила три таких студии для Таджикистана.

«Любимой моей ученицей была Тамара Абдушукурова»

В своей книге воспоминаний Борис Владимирович о многих таджикских студентах напишет теплые, добрые слова, но все-таки выделит одну из всех: «Любимой моей ученицей была Тамара Абдушукурова».

Тамара Максумовна Абдушукурова – экс-министр культуры Таджикской ССР, известный педагог и актриса - о своих учителях Борисе Бибикове и Ольге Пыжовой тоже говорит только в превосходной степени. Я спрашиваю ее о том, каково это было – молодая девчонка из Таджикистана попала в Москву, к звездам союзного масштаба, но она отвечает:

- Что вы! Тогда даже слова такого - «звезда» - не было. Борис Владимирович и Ольга Ивановна были очень простыми, человечными и доступными.

Борис Бибиков и Ольга Пыжова, 70-е годы Фото Kino-teatr.ru

«Прежде всего будущий актер должен научиться говорить на родном языке, - описывает систему работы с таджикской студией Борис Бибиков. – Студенты наши собрались из различных областей Таджикистана, и местные говоры ясно слышались в речи почти каждого из них. Работа над языком началась с первых же дней обучения. Отличный лингвист и прекрасный человек Шавкат Ниязи помогал нам выработать у студийцев литературное произношение, обучать их звучному, полнокровному, грамотному таджикскому языку. «Спасибо вам! Вы научили нас говорить по-таджикски», - сказал мне однажды мой ученик из таджикской студии Хабиб Абдураззаков».

Надпись на обложке книги О. Пыжовой «Призвание» «Милой, талантливой ученице нашей Тамаре на память о замечательном её учителе Ольге Ивановне. Верю в ваш педагогический талант, также, как в талант актрисы верил. Профессор Б.Бибиков, 1/II 1975 г.».

Тамара Максумовна рассказывает, что для Бориса Владимировича делали подстрочный перевод всего текста на таджикском языке.

- Борис Владимирович заучивал фразы, чтобы показать нам, как их нужно произносить. «Камбагали аиб нест!» («бедность не порок» - тадж.) – громогласно произносил он во время репетиции пьесы Островского и делал ударение на слове «айб», только произносил его как «аиб».

Кроме специальных предметов педагоги ГИТИСа большое внимание уделяли воспитанию высоких человеческих качеств в своих студентах, обучали их правилам этикета. Например, однажды Борис Владимирович и Ольга Ивановна пригласили Тамару Максумовну на завтрак в ресторан и ненавязчиво показали ей, как себя следует вести.

- Каждый их приход в студию был праздником; кто-нибудь из студентов обязательно караулил около дверей и, как только видел, что они поднимаются, кричал: «идут!». И они приходили – всегда под руку, такие элегантные, красивые, подтянутые; мы заранее всё приводили в порядок, вставали и приветствовали их, - рассказывает Тамара Максумовна.

Кадр из фильма «Парень из нашего двора»

Еще она вспоминает, как педагоги частенько звали их к себе в гости в просторную квартиру в центре Москвы на Фрунзенской набережной.

- Холодильник у них всегда был забит продуктами, и Ольга Ивановна говорила нам, чтобы мы сами брали оттуда всё, что пожелаем, сами накрывали на стол. Иногда мы даже готовили у них плов, а потом собирались все вместе и проводили долгие часы за беседами о театральном искусстве, о профессии, о нашем будущем.

«Самая красивая из некрасивых»

В 1960 году студию, в которой училась Абдушукурова, направили на работу в тогда еще Ленинабад, в музыкально-драматический театр им. Пушкина (ныне худжандский театр музыкальной комедии им. Камола Худжанди). Ольга Ивановна и Борис Владимирович по своему желанию приехали в Таджикистан, чтобы отрепетировать со своими выпускниками дипломные спектакли и представить их ленинабадскому зрителю.

- Это была настоящая отеческая и материнская забота, они пеклись о том, как нас встретили на родине, как разместили.

Через год Ольга Ивановна вообще написала письмо Джаббору Расуловичу (первый секретарь ЦК Компартии Таджикистана с 1961 по 1982 год. – Прим.ред.) с просьбой перевести нас в столичный драматический театр им. Лахути, и её просьбу удовлетворили.

Ольга Пыжова в молодости Фото - Museumschelykovo.ru

В 1972 году Ольга Ивановна скончалась.

«Самая красивая из некрасивых», - писал о ней Анатолий Мариенгоф. У Ольги Ивановны было очень живое и своеобразное лицо. Глаза разноцветные: один серый, другой карий. Умный и весёлый взгляд, неподдельный интерес к людям делали её очень привлекательной. Юмор, талант, рост – всё в ней производило впечатление. Я полюбил её, и она была ко мне неравнодушна. И мы с ней прожили целую жизнь, сорок шесть лет, до самой её смерти», - вспоминал Борис Владимирович о своей супруге.

Все ученики Бибикова говорят, что после смерти Ольги Ивановны профессор потерялся.

«И под конец жизни женился на одной из своих учениц. Молодая жена увезла его к себе в Среднюю Азию. Там он и умер в безвестности», - пишет в своей книге «Изольда Извицкая. Родовое проклятие» биограф, киновед Наталья Тендора.

«Вышла замуж за русского, да еще за богатого старика»

Судя по воспоминаниям окружения Бибикова, история его второго брака была такой: еще когда Ольга Ивановна была жива, но уже больна, в их доме появилась аспирантка из Таджикистана Малика Джурабекова. Ей тогда было что-то около 30 лет, Бибикову за 70, Пыжовой (она была старше супруга на 6 лет) и того больше. Малика ухаживала за больной Пыжовой, после ее смерти окружила заботой Бибикова, он стремительно терял зрение. А потом они зарегистрировали официальный брак, Борис Владимирович поменял свою квартиру на Фрунзенской набережной на коттедж в Душанбе и переехал сюда в 1976 году. Через восемь лет здесь он и скончался.

Малика Джурабекова вторая слева Фото из архива Тамары Абдушукуровой

В 2010 году в цикле документальных фильмов «Человек в кадре» появится серия, посвященная Бибикову. Авторы этого фильма свяжутся с вдовой Бориса Владимировича – Маликой Халимбековной, и она в интервью назовет их брак фиктивным:

«Завистники окружали чудовищные. Все понимали, что у нас с ним никаких отношений нет, но считали, что я вышла замуж по расчету. А у него ничего не было, поверьте! Ни копейки за душой. Все эти гадости на многие годы отравили мне жизнь».

В другом интервью Джурабекова расскажет о том, как она с Бибиковым приехала в Душанбе:

«Ему 78 лет, мне 31. В Таджикистане меня приняли «мордой об стол». Как это так?! Вышла замуж за русского, да еще за богатого старика! У меня бывали по этому поводу очень горькие минуты».

«Малика Халимбековна, вы пришли, радость моя»

Коттеджи, куда в 70-е годы переехал Бибиков, находятся в укромном душанбинском уголке недалеко от здания посольства Японии. Здесь пахнет самшитом, и дворики перед каждым коттеджем находятся в таком идеальном порядке, что диву даешься. Впрочем, один из дворов завален рухлядью – советской мебелью, полусгнившими коробками, тряпками. В этом дворике когда-то и жил Бибиков.

В этом доме когда-то жил Борис Бибиков Фото Гафура Шерматова

Его бывшая соседка Мухаббат Бабаджанова говорит, что Малика Джурабекова здесь не живет уже несколько лет; куда она уехала, никто толком не знает, по слухам – живет в Бельгии. О том, что между Бибиковым и Халимбековой был фиктивный брак, соседи и слышать не хотят, утверждают, что пара жила как семья и называла друг друга супругами.

- Он приехал сюда и, несмотря на свой почтенный возраст, был таким красивым, статным, ростом под два метра, и шикарным голосом представился: «Здравствуйте, я Борис Бибиков», - рассказывает Бабаджанова. – Борис Владимирович частенько сидел на балконе коттеджа, ждал свою молодую супругу и, как только слышал звук ее каблучков, приветствовал: «Малика Халимбековна, вы пришли, радость моя».

В эти коттеджи Борис Бибиков переехал в 1976 году Фото Гафура Шерматова

Но Малика Халимбековна с каждым днем возвращалась домой все позже и позже...

О том, что последние дни профессора были печальными, теперь в интернете вспоминают и его московские ученики.

«Она (Джурабекова. – Прим.ред.) захватила московскую квартиру и бесценную библиотеку мужа, а его самого увезла в таджикскую жару. Малика - ужасная женщина», - в 2016 году рассказывала в интервью российским журналистам ученица Бибикова актриса Татьяна Конюхова.

«Я помню, как профессор поделился, что уезжает в Таджикистан, - рассказывала в интервью российским журналистам в 2016 году актриса Валентина Березуцкая. - Он тогда сказал: «Меня Малика подбивает». Один из навещавших Биба выпускников мне рассказывал, как он одиноко сидел в саду возле дома в Душанбе, а она в это время в дом ухажера приводила. Я очень хотела навестить Бориса Владимировича, но жутко боялась летать».

«Деятель искуСтв»

Гафур Ашурович говорит, что могилу Бориса Бибикова ему пришлось искать долго – все его ученики уже в возрасте и давно ее не посещают, никого из родственников здесь нет. Сориентироваться удалось с помощью Джурабековой, вернее ее интервью, в котором она сказала, что похоронен Борис Владимирович «под цветущими вишнями».

Фото Гафура Шерматова

Вишневых деревьев, к счастью, на русском кладбище оказалось не так много, под одним из них и нашли памятник с выгравированным именем Бибикова Бориса Владимировича, артиста МХТ, лауреата Государственной премии СССР, заслуженного деятеля искусств Таджикской ССР, Каракалпакской АССР, Башкирской АССР, профессора.

Правда, «деятеля искусств» на доске отчего-то написано с одной «с»…

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