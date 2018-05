According to the Forecast Production and Economic Indicators of TALCO for 2018-2030, the Tajik Aluminum Company (TALCO) plans to produce 168,800 tons of primary aluminum this year, which is 65,000 tons more than last year.

