Раньше это был «кочующий» зоопарк, теперь у него появилось место постоянной дислокации - в городском парке культуры и отдыха.

Директор зоопарка Мадина Давлатова сообщила "АП", что сейчас в зоопарке находятся 40 видов различных животных общим количеством 100 особей. "Это такие животные и пресмыкающиеся, как львы, медведи, волки и шакалы, верблюды, орлы, змеи, обязаны, черепахи и другие", - отметила Давлатова.

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«Раньше мы кочевали с нашими животными по городам и районам области. Сейчас нам выделили участок земли в парке «Наврузгох», и мы надеемся, что будем функционировать здесь на постоянной основе. Мы тесно сотрудничаем с душанбинским и ташкентским зоопарками, обмениваясь с ними животными», - сказала Мадина Давлатова.

Вход в зоопарк для детей старше трех лет - 3 сомони, для взрослых - 5 сомони.

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