Аишу вывезли в Сирию ее родители, она была выдана замуж за боевика насильно, будучи несовершеннолетней девочкой.

17-летняя гражданка Таджикистана Аиша, которая находится в Ираке после того, как ее вывезли из Сирии, три дня назад стала матерью – она родила ребенка. В ближайшее время и мать и малыш будут возвращены на родину.

В МИД Таджикистана «АП» сообщили, что cогласно приговору иракского суда, Аиша, после того, как ее ребенку исполнится 40 дней, может вернуться на родину вместе с новорожденным ребенком.

Раннее в начале мая начальник департамента Азии и Австралии министерства иностранных дел Ирака Амаль Мусса Хусейн, которая находилась в Душанбе в рамках участия в международной конференции по борьбе с терроризмом, заявила «АП», что согласно законам Ирака, все участвовавшие в боевых действиях в Сирии иностранцы не смогут вернуться на родину до тех пор, пока суд не примет такое решение.

Иракский дипломат тогда отметила, что это касается и Аиши. «Мы не можем говорить сейчас, вернется ли она в Таджикистан, или нет. Пока такое решение не примет суд. В отношении несовершеннолетних, а к ним относится и Аиша, также есть решения суда. Правда, рассматривают их дела не так строго, как дела взрослых», - отметила она тогда.

Амаль Мусса Хуссейн тогда добавила, что в суде будет учтено, что несовершеннолетнюю Аишу привезли в Сирию ее родители, и что она была выдана замуж за боевика насильно, будучи несовершеннолетней девочкой.

Амаль Мусса Хусейн заявила, что таджикские женщины последовали за своими мужьями в Сирию и Ирак, но это не освобождает их от ответственности. По ее словам, все таджикские женщины, которые находятся в тюрьмах Ирака, предстанут перед судом.

«Прежде всего, они незаконно пересекли иракскую границу, во-вторых, у них отсутствуют документы, - сказала она. - Все они сейчас находятся в тюрьмах и предстанут перед судом. Если суд вынесет решение, что они не виновны, то мы вернем их на родину, если нет, то они отсидят свой срок».

Однако, как отметила иракский представитель, если таджикские женщины согласятся отправить на родину своих детей уже после того, как суд осудит их на тюремное заключение, они могут это сделать.

Между тем, по данным МИД Таджикистана, на днях в Душанбе были возвращены из Сирии ещё 4 таджикских детей: их доставили рейсом Стамбул-Душанбе 26 мая.

Во внешнеполитическом ведомстве отказались называть имена этих детей «ради их будущего».

Источник отметил, что в Таджикистан в скором времени будут возвращены еще несколько таджикских детей, родители которых когда-то вывезли их, отправившись воевать в Сирию.

Напомним, месяц назад, 25 апреля, в Таджикистан были возвращены 9-летний Абдулло, 7-летняя Фотима и 3-летний Мухаммад, которые находились в приюте Ираке - родные братья и сестра Аиши. Родителей, которые вывезли их когда-то в Сирию, они потеряли.

История Аиши

В сентябре 2017 года по российскому каналу Russia Today была показана история таджикской девушки по имени Аиша, которая, по утверждению российских журналистов, вместе с родителями жила в иракском Мосуле, а затем переехала в Талль-Афар.

В сюжете рассказывалось, что 16-летняя Аиша родом из Таджикистана, ее вывезли с территории, подконтрольной ИГ, в Багдад вместе с двумя братьями — 9-летним Абдуллой и 3-летним Мухаммедом, а также сестрой - семилетней Фатимой.

В сюжете утверждалось, что Аиша - вдова боевика. Однако сама девушка на камеру об этом ничего не говорила.

Отмечалось, что по дороге в приют Аиша познакомилась с женщиной из России с двумя детьми.

В пути россиянка скончалась от сердечного заболевания, и Аиша взяла на себя заботу о ее детях - трёхлетней Мариам и четырёхмесячной Фуадим: имя умершей матери девочек неизвестно, отца звали Самир.

После выхода в свет этого видеосюжета пресс-секретарь МВД Таджикистана Умарджон Эмомали сообщил «АП», что МВД нашло родню этих детей.

«Мы уточнили, что 16-летняя Аиша, 9-летний Абдулло, 7-летняя Фотима и 3-летний Мухаммад - дети Илхомиддина Аслонова, жителя города Душанбе. Он три года назад поехал в Москву, а оттуда уехал в Ирак», - сказал тогда пресс-секретарь МВД, отметив, что Аслонов обвиняется в членстве в экстремистской организации «Исламское государство».

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