Группа En+, объединяющая промышленные активы Олега Дерипаски, попавшего в американский санкционный список, просит предоставить ей льготы на энергорынке. Об этом пишет «Коммерсант», которому удалось ознакомиться со списком пожеланий En+, направленных в середине мая вице-премьеру Дмитрию Козаку.

В частности, как отмечает Медуза, правительство просят освободить «Русал» (En+ контролирует примерно половину этой компании) от платежей по договорам на поставку мощности. В случае отмены платежей по договорам на поставку мощностей компания, по ее собственной оценке, сэкономит 13–18 миллиардов рублей, но цены на электроэнергию в Сибири вырастут на 12%.

Также En+ просит освободить «Русал» от надбавки за электроэнергию для снижения тарифов на Дальнем Востоке. Это сэкономит компании 1,9–3 миллиарда в год и повысит цены на электричество в Сибири на 1–2%.

Кроме того, «Русал» просят перевести на свободные двусторонние договоры с «Русгидро» и «Росэнергоатомом». Общая экономия при скидке к цене рынка в 0,5 рубля за кВт/ч составит от 5,3 миллиарда рублей до 9,3 миллиарда рублей.

Для сокращения перекрестного субсидирования в Иркутской области, где расположены основные предприятия «Русала», группа En+ хочет поднять тарифы на электроэнергию и предельный уровень платежей за ЖКХ для населения.

В Минэкономразвития, пишет «Коммерсант», пока поддержали лишь сокращение перекрестного субсидирования в Иркутской области. В аппарате Козака подтвердили обсуждение «мер поддержки санкционных компаний», в En+ отказались от комментариев. Получить комментарии Минэнерго и ФАС также пока не удалось.

Олег Дерипаска и связанные с ним компании попадали в расширенный санкционный список, который Минфин США представил в начале апреля. Из-за санкций акции En+ и «Русала» резко подешевели.

В мае Минфин США разъяснил, что «Русал» и En+ Group могут быть выведены из-под санкций, если Дерипаска перестанет контролировать эти компании. Связанные с Дерипаской члены совета директоров «Русала» уже подали в отставку.

В расширенном санкционном списке, в числе прочих, оказался Виктор Вексельберг. Его группа «Ренова» в начале мая направила правительству свою просьбу о льготах и других мерах поддержки. В частности, «Ренова» предложила запретить импорт минеральной воды и газированных напитков для поддержки своего холдинга «Байкал».