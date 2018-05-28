В Ботаническом саду имени академика Ф.Н.Русанова при Академии наук (АН) Узбекистана создан Китайско-узбекистанский глобальный сад лука (Ташкентский центр Global Allium Garden) для выращивания и изучения декоративных, редких и эндемичных видов семейства луковых и сохранения лукового генофонда. Открытие состоялось в воскресенье, 27 мая, пишет ИА Фергана.

Ташкентский центр создан в рамках Всемирной программы изучения и сохранения дикорастущих видов лука, сообщили в АН. Первый сад проекта был открыт на базе Ботанического сада института ботаники в городе Куньмине в китайской провинции Юньнань. Директор Куньминского ботанического института при Академии наук Китая Сунь Хана говорил китайскому агентству «Синьхуа», что центр будет выращивать более чем 90% видов растений семейства луковых в мире.

Ташкентская база была создана в 2016 году при помощи Куньминского ботанического института. Открытие лукового сада запланировали на весну 2018 года. На площади 500 квадратных метров воссоздан естественный природный ландшафт Центральной Азии. Сейчас на участках сада собраны более 100 видов лука, произрастающего на горных, предгорных и пустынных территориях Центральной Азии, Ирана, Средиземноморья и Турции.

«В истории Ботанического сада были уникальные коллекции луковичных растений, — отметил директор Института генофонда растительного и животного мира, доктор биологических наук академик Комилжон Тожибаев. — В 50-60-е годы прошлого столетия в Ботанический сад интродуцированы более 50 видов среднеазиатского лука. К сожалению, эта коллекция была утеряна».

В составе современной коллекции, по словам Тожибаева, есть виды, лишь недавно получившие научное описание. Их биологические и экологические особенности, а также возможности использования лука в пищевых и лекарственных целях будут детально изучаться, коллекцию планируется расширить до 200 видов. Создатели сада намерены использовать его для исследовательской, образовательной и просветительской деятельности и организовывать научные экспедиции по Узбекистану и Китаю.

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