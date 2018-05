Tajikistan and Kazakhstan vow to boost bilateral economic cooperation and increase trade to two billion U.S. dollars. Last year, a two-way trade between Tajikistan and Kazakhstan valued at some 840 million U.S. dollars.

Шакли пурраи хабар танҳо барои обунашудагон дастрас аст Аллакай обуна шудед? Вуруд