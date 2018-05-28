Глава города Худжанда Маъруф Мухаммадзода тщательнейшим образом проинспектировал улицы, проспекты и ряд махаллей города на предмет их готовности к празднованию Дня национального единства. Особенное внимание он уделил состоянию центрального проспекта имени Исмоила Сомони, пройдясь пешком в минувшее воскресенье от стадиона «Спартак» по проспекту Исмоили Сомони до областной библиотеки имени Тошходжа Асири.

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Маъруф Мухаммадзода обратил внимание, что посадка цветов вдоль проспектов и улиц города должна осуществляться согласно новому дизайну. Необходимо обеспечить уход за цветами, и провести в эту местность линии водообеспечения для полива цветов.

Также необходимо в кратчайшие сроки завершить оформление фасада и установку витринных стекол магазинов, расположенных на первых этажах жилых домов вдоль проспекта Исмоили Сомони в соответствии с требованиями нового дизайна.

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Глава города подверг критике безграмотные вывески и уличную рекламу, тексты которых полны ошибок, а также беспорядочное расположение магазинов, которые портят внешний облик Худжанда.

Он дал распоряжение незамедлительно очистить фасады, витрины магазинов и торговых точек, расположенных на первых этажах домов по проспекту Исмоили Сомони, от разного рода надписей и реклам, а также восстановить поломанную в некоторых местах тротуарную плитку.

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Мэр города выразил недовольство состоянием придорожных арыков и дал указание ответственным лицам структур по благоустройству и дорожному строительству исправить ситуацию. Руководству зеленстроя было дано указание провести сезонную стрижку роз на всех улицах и проспектах города и обеспечить постоянный уход за цветами.

Маъруф Мухаммадзода дал конкретные поручения ответственным лицам совместно с владельцами рассмотреть вопрос ремонта фасада зданий на проспекте Исмоили Сомони.

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В ходе рейда глава города также посетил махалли “Навбахор” и «Дружбы народов», 18, 19 и 34-й микрорайоны. Он дал распоряжение в кратчайшие сроки ликвидировать незаконные торговые точки и различные несанкционированные постройки вокруг рынков, а также незаконные гаражи, самодельные постройки, ограждения и заграждение из колючей проволоки у жилых домов.

Маъруф Мухаммадзода указал ответственным лицам до 1 июня исправить все обнаруженные недостатки.

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