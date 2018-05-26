Президент Эмомали Рахмон поздравил родителей девятимиллионного жителя Таджикистана - им стала девочка, которая 26 мая появилась на свет в столичном роддоме №1, и поручил мэру Душанбе выделить семье новую квартиру.

9-миллионным жителем республики стала девочка: она появилась на свет 26 мая в 06:30 утра в роддоме №1 города Душанбе. Вес новорожденной - 3,6 кг, рост - 51 см, сообщает НИАТ "Ховар".

9-миллионная жительница Таджикистана НИАТ "Ховар"

Сегодня же родителям малышки была выделена новая трехкомнатная квартира в центре столицы со всеми удобствами и вручены ключи от нее.

Счастливая мать - это ее второй ребенок. НИАТ "Ховар"

Матерью новорожденной является 28-летняя Назира Муллоджонова, жительница столицы, сотрудница Агентства труда и занятости населения Таджикистана.

Отцом является Фируз Рафиев, он работает администратором в одном из супермаркетов столицы.

Счатливые родители со своими родственниками НИАТ "Ховар"

У семьи до рождения малышки был один ребенок - мальчик.

Пока неизвестно, как будет названа девочка.

Мавсума Муини - вице-мэр города Душанбе поздравляет родителей девятимиллионного жителя республики НИАТ "Ховар"