Президент Эмомали Рахмон поздравил родителей девятимиллионного жителя Таджикистана - им стала девочка, которая 26 мая появилась на свет в столичном роддоме №1, и поручил мэру Душанбе выделить семье новую квартиру.
9-миллионным жителем республики стала девочка: она появилась на свет 26 мая в 06:30 утра в роддоме №1 города Душанбе. Вес новорожденной - 3,6 кг, рост - 51 см, сообщает НИАТ "Ховар".
Сегодня же родителям малышки была выделена новая трехкомнатная квартира в центре столицы со всеми удобствами и вручены ключи от нее.
Матерью новорожденной является 28-летняя Назира Муллоджонова, жительница столицы, сотрудница Агентства труда и занятости населения Таджикистана.
Отцом является Фируз Рафиев, он работает администратором в одном из супермаркетов столицы.
У семьи до рождения малышки был один ребенок - мальчик.
Пока неизвестно, как будет названа девочка.
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