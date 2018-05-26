Младенец родился вечером 25 мая в одном из столичных роддомов. Городские власти обещают в самое ближайшее время назвать имя малыша и номер родильного дома.

По данным Агентства по статистике, как пишет Радио "Озоди", на сегодняшний день численность населения страны уже составляет 9 млн 30 человек.

Таджикистан лидирует по уровню рождаемости среди бывших советских республик. В соответствии с официальными статистическими данными, ежегодно население страны растет на 2,2 процента или 200 тыс человек.

Суммарный коэффициент рождаемости в Таджикистане снизился - от 3,4 детей в среднем до 2,7 детей в период с 2000 по 2015 годы. По мнению специалистов, на уровень рождаемости влияют как экономическое состояние в государстве, так и государственная политика.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus