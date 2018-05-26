В Третьяковской галерее вечером 25 мая посетитель повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», известную также как «Иван Грозный убивает своего сына».

Картине нанесены серьезные повреждения, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе галереи — в трех местах прорван холст, пострадала авторская рама.

«По счастливой случайности самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не пострадали», — заявили в Третьяковке.

Полотно изъято из экспозиции и отправлено в реставрационную мастерскую.

В полиции, не уточняя название поврежденной картины, сообщили о задержании в музее человека, который «металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно».

Возбуждено уголовное дело о повреждении культурных ценностей (статья 243 УК РФ).