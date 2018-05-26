В Душанбе на следующей неделе состоится Шестая конференция по межрегиональному сотрудничеству Таджикистана и России. Организаторами выступают Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан при поддержке Фонда «Росконгресс».

Тема встречи - «Межрегиональное сотрудничество как фактор роста деловой активности». В рамках конференции состоится проведение тематических круглых столов и биржи деловых контактов для участников конференции.

Ключевым мероприятием программы станет пленарное заседание с участием представителей администрации Президентов России и Таджикистана, органов государственной власти, деловых кругов, организаций и средств массовой информации двух стран.

Будут рассмотрены вопросы углубления двустороннего межрегионального взаимодействия в области сельского хозяйства, трудовой миграции, развития гуманитарных связей, промышленности и транспортной инфраструктуры, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

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